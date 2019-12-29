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Обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019: онлайн трансляция

29 декабря 2019, 12:39  •  64 • В России

Сегодня на линии разграничения состоится обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019. О его проведении лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились во время встречи в «нормандском формате».

«Комсомолка» передает с места событий.

[Обновляется]

12.22

В автобусах, которые скоро поедут на украинскую сторону забирать пленников незалежной, сидят жены и матери. Многие не сдерживают слез в ожидании предстоящей встречи с родными людьми. Радость, боль и тревога – такие чувства читаются на их лицах. Самое главное – надежда, чтобы процесс не сорвался, чтобы родного человека привезли для обмена. Ведь два года назад не все из них удалось обменять.

12.05

На горловском пункте пропуска украинских военнопленных группами заводят в палатки МЧС ДНР. Там они проходят процедуру верификации – установления личности.

11.45

Представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что в ближайшее время начнется обмен. Сейчас завершаются подготовительные работы.

Сразу после обмена наших сторонников доставят в медицинские учреждения для обследования. Уже потом те, у кого в ДНР есть жилье, отправятся домой. В то же время большая часть людей, которых нам передаст Украина, прописана на украинской стороне. Это Мариуполь, Славянск и другие города. Этих бывших пленников незалежной разместят в пунктах временного пребывания.

11.32

Журналисты выдвинулись к пункту обмена пленными. В предоставленные автобусы все помещаются с трудом. Столько приехало желающих рассказать о событии, которое ждали почти два года - после того, как здесь же 27 декабря 2017 года состоялся большой обмен пленными. Его второй этап был сорван по вине тогдашнего президента Петра Порошенко.

Журналисты выдвинулись к пункту обмена пленными. В предоставленные автобусы все помещаются с трудом. Фото: vk.com/doninside

11.02

Автозаки с украинскими военнопленными из ДНР и ЛНР находятся в пункте пропуска «Майорское» под Горловкой. Среди пленных есть и женщины. Готовится процедура обмена. Здесь же находятся наблюдатели ОБСЕ.

На КПП прибывают журналисты из ДНР, ЛНР и России. В то же время с украинской стороны работают журналисты лишь из Офиса президента Владимира Зеленского. Остальных представителей украинских СМИ не пустили. Им в последний момент отказали в аккредитации в штабе операции объединенных сил (ООС).

10.24

В пункт пропуска «Майорское» под Горловкой уже доставили пленных, которые содержались в ДНР и ЛНР. Также прибыли наблюдатели ОБСЕ. Готовится процедура обмена.

9.02

Украинских военнопленных, которые находились в Луганске, сейчас везут в сторону Горловки. Представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в самый последний момент. Поэтому точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

9.00

Журналисты выехали к линии разграничения, где должен состояться обмен пленными.

7.23

По предварительным данным, Киев передаст Республикам 87 человек. Донбасс – Украине – 55.

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