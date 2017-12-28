ОбмЕн или обмАн?

27 декабря крупнейший обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками состоялся. В Минске была согласована формула этого обмена: 306 человек отдаёт украинская сторона, 74 – республики. Причём ДНР и ЛНР обменивали в подавляющем большинстве военнослужащих или боевиков батальонов. Эту информацию подтвердила и вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко (она же – представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы на переговорах в Минске). В Донецке помиловали и освободили даже карателя «Азова», приговорённого к 30 годам тюремного заключения за пытки и издевательства над людьми и участие в экстремистской организации.

Что касается Украины, накануне процедуры обмена вдруг выяснилось, что согласованных 306 человек не будет: дескать, часть пленных (43 человека) «уже отбыла наказание» и находится на свободе, ещё часть отказалась от обмена, речь шла о 10-15 людях. За несколько часов до начала обмена Украина вычеркнула из списка обмениваемых всех россиян и русского гражданина Эстонии, уверяя, что они не хотят, чтобы их меняли. Однако адвокаты утверждают, что это – обман.

Позже правозащитник Елена Бережная сообщила, что Евгения Мефёдова увезли обратно в Одесский следственный изолятор, а «остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей». Адвокат Татьяна Монтян на своей странице в Facebook написала, что её подзащитного – гражданина Эстонии Владимира Полякова – освободили по решению суда ещё 18 декабря, но «принудительно удерживают в фильтрационном лагере без каких-либо законных оснований». «Я понятия не имею, что будет дальше. Ему говорят, что поменяют в следующую волну, но когда это произойдет и почему его удерживают, никто не объясняет», – заявила Монтян.

В итоге Украина в рамках заявленного обмена передала ДНР и ЛНР 237 пленных, получила – 74. Донецк и Луганск своё слово сдержали, Киев, как всегда, – нет. Виктор Медведчук – представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы, объяснил телодвижения украинской стороны сложностью процедуры. «Сложность и проблема обмена заключалась в том, – сказал он, – что украинская сторона с учетом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан РФ только по официальным каналам МИД. Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и были заменены. Это была серьезная проблема, с которой спорили представители республик Донбасса». При этом, по его словам, «40 человек были освобождены, и 29 отказались от обмена».

Так или иначе, а судьба 69 человек, которые не прибыли на линию разграничения к месту обмена пленными, остаётся неизвестной. Тот же Евгений Мефёдов, к примеру, освобождён судом 14 декабря, но только де-юре. Де-факто он удерживается под стражей; перед обменом его, как и других пленных, украинская сторона привозила на одну из баз отдыха в Святогорске, ставшую фильтрационным лагерем.

Формула обмена «всех на всех», утверждённая в Минске, будет работать в ходе второго этапа обмена, утверждает Медведчук. «Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены, и все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип «всех на всех», – сказал он. Но сколько придётся ждать, никто не знает. «На втором этапе Украина удерживает 74 человека, которых разыскивает Луганск и Донецк, они остались на территории Украины, в Донецке и Луганске осталось установленных 29 человек. Почему «установленных» – потому что Украина разыскивает 168 человек, установлено 103…» – говорит Виктор Медведчук. Эти цифры не учитывают ситуации, которая сложилась на момент обмена 27 декабря 2017 года – никто сейчас не имеет полной информации о судьбе якобы отказавшихся от обмена и якобы уже освобождённых. Ситуация с пленными россиянами показывает, что люди продолжают находиться за решёткой.

Редактор одесского издания «Таймер» дал хлёсткое и точное определение обмену с украинской стороны – «депортация неблагонадёжных». «На переднем плане – одесситы Александр Кушнарёв (отец погибшего 2 мая Геннадия Кушнарёва) и Анатолий Слободяник. Весной их арестовали по обвинению в похищении нардепа Гончаренко. Правда, в СБУ официально признали, что никакого похищения на самом деле не было и всё это было инсценировкой. Однако подозреваемые провели много месяцев в СИЗО вполне по-настоящему.

Это фото сделано недалеко от Горловки буквально за несколько часов до того, как эти люди должны снова обрести свободу. Но на их лицах особой радости не видно. И я понимаю почему: они надолго покидают родной город, где у них осталось всё, что у них было. Их ждёт чужая земля, а город, где они оставили всё, что имели, будет для них отныне закрыт на неопределённый срок. Таковы реалии этого обмена: Украина выменивает одних своих граждан на других, фактически депортируя неблагонадёжных», – написал редактор «Таймера», комментируя фотоснимок, сделанный во время обмена пленными.

Безусловно, обмен омрачён обманом украинской стороны. Но массовое освобождение пленников – второе с начала так называемой АТО. Первый крупный обмен состоялся три года назад – 26 декабря 2014 года, тогда ДНР и ЛНР обменяли 145 человек на 222, удерживаемых украинской стороной. Нынешний обмен произошёл на нейтральной территории между Майорском и Горловкой в присутствии уполномоченных лиц конфликтующих сторон, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Русской православной церкви. Окончательное соглашение об обмене пленными было достигнуто при участии патриарха Кирилла на встрече глав республик и представителя Киева в Даниловском монастыре. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что состоявшийся обмен вселяет надежду на мир. «Символично, что освобождение военнопленных приурочено к Новому году и Рождеству Христову и более трёхсот человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями», – сказал он.

Поприветствовали обмен пленными в Донбассе и участники «нормандского формата» Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Итог: обмен пленными, несмотря на большие сложности, всё-таки состоялся. Но есть и другой итог: Украина снова вышла за рамки договорённостей, превратив обмен в обман.

Соб. корр. ФСК