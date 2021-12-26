Обматеривший Байдена в телеэфире американец пояснил: "Я расстроен"

В США над президентом Байденом пошутил военный в прямом эфире. Он использовал кричалку сторонников Трампа.

Президента США Джозефа Байдена оскорбил дозвонившийся на прямую рождественскую линию американец.

Американец Джаред Шмек во время традиционного общения в прямом эфире президента с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сказал Байдену и его супруге: "Счастливого Рождества и вперед, Брэндон".

Байден, не чувствуя подвоха, повторил за военным "Согласен, вперед, Брэндон".

Фраза "Вперед, Брэндон" стала использоваться в США противниками президента Байдена после казуса в прямом эфире телеканала с гонок NASCAR в Алабаме. Журналистка брала интервью у гонщика с именем Брэндон, когда зрители на заднем плане стали скандировать кричалку "К черту Байдена". Журналистка не расслышала этого и сказала, что зрители кричат "Вперед, Брэндон". Фраза стала мемом среди противников американского президента. Экс-президент Дональд Трамп уже торгует сувенирами с этой фразой.

Позднее Шмек в интервью пояснил, что не хотел оскорбить Байдена, а решил пошутить. "Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу", - передает The Oregonian.