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Обматеривший Байдена в телеэфире американец пояснил: "Я расстроен"

26 декабря 2021, 14:30  •  29 • Политика
В США над президентом Байденом пошутил военный в прямом эфире. Он использовал кричалку сторонников Трампа.
Президента США Джозефа Байдена оскорбил дозвонившийся на прямую рождественскую линию американец.
Американец Джаред Шмек во время традиционного общения в прямом эфире президента с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сказал Байдену и его супруге: "Счастливого Рождества и вперед, Брэндон".
Байден, не чувствуя подвоха, повторил за военным "Согласен, вперед, Брэндон".
Фраза "Вперед, Брэндон" стала использоваться в США противниками президента Байдена после казуса в прямом эфире телеканала с гонок NASCAR в Алабаме. Журналистка брала интервью у гонщика с именем Брэндон, когда зрители на заднем плане стали скандировать кричалку "К черту Байдена". Журналистка не расслышала этого и сказала, что зрители кричат "Вперед, Брэндон". Фраза стала мемом среди противников американского президента. Экс-президент Дональд Трамп уже торгует сувенирами с этой фразой.
Позднее Шмек в интервью пояснил, что не хотел оскорбить Байдена, а решил пошутить. "Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу", - передает The Oregonian.

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