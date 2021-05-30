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Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров

30 мая 2021, 22:00  •  148 • Политика
Директора Научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова называют серым кардиналом Минфина, обманувшим стариков в дни обсуждения пенсионной реформы. А ещё это тот самый человек, что спрогнозировал наши зарплаты на уровне $2700 (!) в 2020 году - это в среднем. Назаров ещё и оказался богаче министров - в системе Минфина по итогам 2020 года у него самый высокий семейный доход.
Семейный доход директора Научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова оказался выше, чем у кого-либо в ведомстве, - более 62 млн рублей. Личный же доход так называемого серого кардинала превысил по итогам прошлого года 46 млн рублей.
В декларации Назарова записан земельный участок, дачный дом, две квартиры, навес, сарай и даже уборная. Экономисту 38 лет, НИИ он возглавил восемь лет назад.
"Вы можете позволить себе медлительность в предоставлении пособия. Сразу бежать и помогать людям не надо", - так звучат рекомендации директора НИФИ.
Напомним, Владимир Назаров становился одним из героев расследования Царьграда, а если быть совсем точными, антигероев. Ведущая "Первого русского" Мария Иваткина назвала Назарова фигурой "очень интересной", напомнив, что директора НИФИ также называют злым гением пенсионной реформы.
На сайте Минфина России о нём говорится более подробно: Владимир Назаров в 2012 году за свои труды поощрён президентом Дмитрием Медведевым орденом Дружбы с формулировкой "За большой вклад в разработку социально-экономической стратегии России на период до 2020 года".
"Едва ли кто-то не слышал об этой стратегии. В ней прописано, что в 2020 году средняя зарплата должна составлять 2700 долларов, пенсия - 25 тысяч рублей, а на семью из трёх человек должно приходиться 100 квадратных метров жилья. Помечтали - забыли. Стратегия-2020 провалилась с треском, орден Дружбы остался...", - отметила Иваткина.
Более подробно о работе Назарова - в видео Царьграда.

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