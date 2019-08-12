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Обманутых пайщиков Грудинина отпустили после составления протоколов - адвокат

12 августа 2019, 00:09  •  84 • Политика
Полиция задержала пайщиков совхоза имени Ленина, которые устроили акцию в Москве.
Около 20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, устроили акцию возле столичного Дома кино. Там проходит второй всероссийский съезд дольщиков, пайщиков жилья и апартаментов.
Митингующих задержали и доставили в Пресненский отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов собрали данные задержанных, а также составили протоколы об административных нарушениях. После этого их отпустили, сказал адвокат пайщиков Александр Зорин.
По его словам, в акции возле Дома кино участвовал около 20 человек, которые судятся с Грудининым из-за нарушенных, по их мнению, земельных прав.
Адвокат отметил, что акция проходила спокойно. Люди принесли с собой маленькие самодельные плакаты, порядок они не нарушали, сказал адвокат в комментарии "Интерфаксу".

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