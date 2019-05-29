Обманутая мужем жена отомстила ему за измену голым "самосудом"

Все произошло в колумбийском городе Барранкилья. Местная жительница застукала своего супруга в мотеле с другой женщиной. Оскорбленная супруга собралась подать на развод.

Однако изменщик оказался готов на все, чтобы заслужить прощение. Он даже согласился на самое унизительное наказание, которая супруга может для него выдумать. И обиженная жена придумала оригинальный способ экзекуции, сообщает The Sun.

Она прокатила обманщика на крыше своей машины, причем совершенно голым. Выдала мужчине только полотенце, чтобы тот смог спрятать лицо от любопытных зевак. Последних набралось предостаточно – так, машина с голым человеком на крыше даже остановила движение на одной из городских дорог.

В итоге и женщине, и ее мужу-изменщику выписали штраф в размере 120 фунтов. За что? За нарушение общественного спокойствия.