Обмануть Гитлера и уцелеть: Как британские интриганы лишили фюрера его правой руки • 224 • Политика Состоявшийся 80 лет назад перелёт Рудольфа Гесса в Британию – одно из наиболее ярких событий тайной дипломатии, чьи дела чаще всего остаются за кулисами. До сего дня соперники и партнёры США и Англии пытаются прийти с ними к какому-то компромиссу, нащупать общие интересы. Но все попытки оказываются тщетными. Яркой иллюстрацией этой тщетности стала авантюра заместителя Гитлера Рудольфа Гесса, отправившегося 10 мая 1941 года с обречённой на провал миротворческой миссией в Британию – лишь для того, чтобы провести половину своей жизни за решёткой и быть убитым в 1987 году (93-летний старик, готовившийся к освобождению из тюрьмы Шпандау, якобы покончил с собой за пару минут изощрённым способом, успев написать ещё и прощальную записку). Он слишком много знал и, выйдя на свободу, мог многое рассказать. К 30-летию этого убийства Британия рассекретила "почти все" связанные с полётом Гесса в Шотландию документы, скрыв главное. О нём и пойдёт речь. Событие, о котором мы будем говорить сегодня, в массовом сознании по-прежнему представлено историческим мифом. В общих чертах он выглядит так. В ходе войны с Британией (разбитая немцами Франция из неё уже выбыла) заместитель Гитлера по НСДАП, правая рука фюрера Рудольф Гесс, лётчик-русофоб, повредившийся умом от кровопролития между двумя "арийскими народами", по собственной инициативе, угнав "Мессершмитт-110", прилетел из Баварии в Шотландию для встречи с герцогом Гамильтоном, которого считал членом влиятельной в Британии группы сторонников замирения с гитлеровской Германией. Гесс хотел попытаться заключить мир и добиться того, чтобы Британия не мешала Германии разделаться с большевизмом, который-де представляет для немцев и англичан общую угрозу. Гесс также хотел восстановить своей миссией влияние в окружении обожаемого им фюрера, которое якобы начало к тому времени сокращаться. Как и во всяком мифе, осколки правды тут есть. Но внятное, непротиворечивое объяснение этого поступка и всего того, что с ним связано, отсутствует. Как и очень важные детали и обстоятельства, которые придают ему особое значение и могут рассматриваться как урок на будущее для тех, кто в очередной раз попытается о чём-то договориться с англосаксами. Поэтому давайте приступим к демифологизации перелёта Гесса – будет захватывающе, интересно и поучительно. Вышел из доверия? Начнём с последнего. Ни из какого фавора у Адольфа Гитлера Гесс не выпадал. Фюрер своему заместителю по партии доверял абсолютно, и это было взаимно. Адольф Гитлер и Рудольф Гесс.1936 г. Фото: Knorr + Hirth / Global Look Press Гесс был одним из первых членов НСДАП, считался "совестью партии". Он принимал активное участие в Пивном путче, сидел вместе с Гитлером в Ландсбергской тюрьме, был его личным секретарём, помогал в написании "Майн кампф", помог австрийскому выскочке без немецкого гражданства установить связь с германской элитой – военной, промышленной и интеллектуальной. Обергруппенфюрер СС Гесс подчинялся только самому Гитлеру, замещал его на различных мероприятиях, выступал с речами, принимал дипломатов, стал после прихода нацистов к власти связующим звеном между партией и государством, отвечал за нацификацию госинститутов. На момент перелёта в Шотландию Гесс был третьим лицом в системе власти нацистской Германии – после Гитлера и Германа Геринга, которого фюрер назначил своим преемником в случае неожиданной смерти. Так, 1 и 4 мая 1941 года Гесс вместе с Гитлером появлялся на публике и в составе близкого окружения фюрера, 5 мая в рейхсканцелярии в Берлине прошла их последняя встреча. Они проговорили не менее четырёх часов. А через пять дней Гесс неожиданно для Гитлера улетел в Британию. Неожиданно ли? Есть данные о том, что в рейхсканцелярии высшее руководство рейха как раз и прощалось с отбывавшим в Британию с рискованной миссией Гессом, давало ему последние инструкции. Идеолог НСДАП Альфред Розенберг, бывший до последнего момента не в курсе проекта, приехал для прощальной встречи с Гессом в Мюнхен прямо в день отлёта. Имеются также данные о том, что начальник Главного управления имперской безопасности (РСХА) Рейнхард Гейдрих, тоже, как и Гесс, лётчик, сопровождал в составе истребительного эскорта самолёт заместителя фюрера почти до самых Британских островов. А Геринг в качестве рейхсминистра авиации выделил воздушный коридор для оборудованного дополнительными баками с горючим самолёта Гесса. "Угнать" его, спокойно пролетев над половиной Германии, от Аугсбурга до Нидерландов, в противном случае было бы невозможно. Будучи, повторим, абсолютно преданным фюреру, Гесс никогда бы не посмел отправиться в свою миссию без его согласия и не имел бы в таком случае технических возможностей её осуществить. Йозеф Геббельс (слева) и Рудольф Гесс (справа) сопровождают Адольфа Гитлера на мероприятие в Берлине во время предвыборной кампании. Фото: Daily Herald Archive / NMeM / Global Look Press Поверили англичанам Эта миссия могла бы всё же быть безумной, а Гесс – сумасшедшим. Это если бы он вылетел в никуда, чтобы сказать герцогу Гамильтону, с которым был шапочно знаком, который не являлся членом правительства и имел минимальное влияние при королевском дворе, что Германии и Британии стоит прекратить войну, чтобы позволить Гитлеру разделаться со сталинским СССР. Во-первых, одним словам Гитлера в изложении Гесса, несмотря на его англофильство и русофобию, англичане бы не поверили. Гитлер уже крупно обманул их, решив – вместо нападения вместе с Польшей на СССР – разбить вначале поляков, а потом и французов, чтобы обезопасить свой тыл. Во-вторых, Гесса бы никто не отпустил с такой миссией. Если он полетел, значит, его ждали. Или в Берлине благодаря тонким британским интригам были уверены, что ждут. Последнее как раз и имело место. И он, конечно, полетел произносить речи не просто так, а с проектом мирного договора. Заключить его планировалось не с Уинстоном Черчиллем, которого в Берлине считали "поджигателем войны", работающим на США, а с политиками-пораженцами типа рвавшегося к власти экс-премьера Ллойд-Джорджа, этого несостоявшегося британского Петена. Чтобы избежать вторжения Гитлера в Британию, находившуюся практически в безнадёжном положении, английская разведка внушила немцам иллюзию, что Ллойд-Джордж вот-вот придёт к власти и фюрер получит своё без высадки войск. Незадолго до перелёта в Шотландию Гесс посетил Испанию, где имел контакт – или лично, или через посредника – с видным "пораженцем" из круга Чемберлена – британским послом Сэмюэлем Хором, отправленным Черчиллем в Мадрид в почётную ссылку. Этот опытнейший международный интриган, организовавший в Петрограде убийство Григория Распутина и русскую революцию, а потом в Италии завербовавший молодого Бенито Муссолини и придумавший ему титул "дуче", смог, похоже, легко обмануть Гесса, а за компанию и Гитлера. Заместитель фюрера летел в Шотландию в уверенности, что его не тронут – под честное слово короля, дадут с помощью герцога Гамильтона провести предметные переговоры с могущественными представителями высшей британской элиты, которые вот-вот "свалят" Черчилля, а потом тихо отбыть на родину. Британская дезинформация из других источников подтверждала, казалось бы, эти немецкие надежды. Столтенберг поговорил с Блинкеном о России: "Мы готовы" Герцог Гамильтон (в центре) в Эдинбурге. 1954 г. Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress Вместе уничтожить большевизм Автор великолепной книги "Секретная миссия Рудольфа Гесса" Питер Пэдфилд рассказал об извлечённом из берлинских руин в 1945 году документе – проекте того самого мирного договора, состоявшем из четырёх частей: Первая часть "А" с помощью документов должна была продемонстрировать британскому правительству, что после коллапса Франции бесполезно продолжать войну; "В" должна была заверить Британию, что если она выйдет из войны, то сохранит и независимость, и колонии, но не должна будет вмешиваться ни во внутренние, ни во внешние дела стран Европы; "С" предлагала 25-летний альянс с рейхом и "D" – гарантия, что Британия во время германо-русской войны сохранит по отношению к Германии благожелательный нейтралитет. А затем Пэдфилд привёл свидетельства человека, который и через полвека побоялся раскрыть своё имя. Свидетель подтвердил, что вместе с несколькими другими специалистами по немецкому языку в условиях абсолютной секретности принимал участие в переводе части немецкого текста договора на английский язык, поскольку сделанный в Германии английский перевод оказался неудовлетворительным. Переводчики трудились в штаб-квартире Би-би-си. Информатор запомнил, что в документе говорилось о точных целях Гитлера в России – "уничтожении большевизма". В нём была названа точная дата немецкого нападения, которую англичане отлично знали и без Гесса, так как "сломали" немецкий код. Оговаривалось, в частности, какие военные силы европейские державы разместят в своих колониях (немцы не хотели, чтобы они достались американцам). Этот человек хорошо запомнил пункт 12, касавшийся Суэцкого канала. Мирные предложения, привезённые Гессом, а также их многочисленные копии и переводы… остаются государственной тайной и, вероятно, погребены в Регистратуре МИ-5 или МИ-6, или королевском архиве в Виндзоре, или, возможно, уничтожены, – уверен исследователь. Гитлер в своём стиле Почему же в таком случае Гесс был объявлен вначале в Германии, а затем и в Британии сумасшедшим? Дело в том, что, поскольку Гитлер не желал оказаться в роли просителя и демонстрировать слабость, Гесс должен был сделать вид, что приехал без ведома и разрешения фюрера. Чтобы обман выглядел более правдоподобным и в связи с тем, что всякое могло случиться, Гесс написал прощальные письма жене, родителям, брату, Альфреду Хаусхоферу, сыну известного геополитика Карла Хаусхофера, который готовил его прибытие в Британию, рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру и, разумеется, Гитлеру. Его супруга Ильзе Гесс нашла копию этого последнего письма и по памяти дословно привела из него следующую фразу: ...И в случае, мой фюрер, если мой проект, который, должен признаться, имеет весьма малый шанс на успех, провалится, он не окажет отрицательного действия ни на вас, ни на Германию; вы всегда сможете отмежеваться от меня – объявить сумасшедшим. Они хорошо знали друг друга. Гитлер так действовал всегда, заранее предупреждая тех, кто шёл ради него на риск: в случае успеха – награда, в случае неудачи – обвинение в предательстве. Экс-послы США потребовали от Байдена список санкций против России. Русских не испугали: "Вывод один" Гитлер в гостях у семьи Гесс по случаю крестин сына Рудольфа, Вольфа-Рюдигера. 1938 г. Фото: Scherl / Global Look Press В своих мемуарах "Секретные задания РСХА" главный террорист Гитлера Отто Скорцени вспоминает об аналогичном случае. Выразив уверенность, что Скорцени сможет освободить спрятанного на острове к северу от Сардинии экс-диктатора Муссолини, фюрер предупредил: Если в этом случае ваш рейд закончится неудачей, я буду вынужден дезавуировать вас перед мировым общественным мнением. Я заявлю тогда, что, постоянно твердя о необходимости спасения дуче и о своём плане его освобождения, вы лично заставили потерять голову командиров некоторых подразделений, расквартированных в Италии, и в любом случае вы действовали по собственной инициативе. Чтобы помочь нам одержать победу, чтобы поддержать честь Германии, вы будете готовы принять в случае неудачи это тяжёлое обвинение, даже не помышляя о защите. В 1945 году Гитлер одобрил установление главой СС и немецкой полиции в Италии Карлом Вольфом контактов с американцами с целью перемирия, но предупредил, что если тот провалится, он от него откажется. Как отказался Гитлер в конце концов даже от Геринга и Гиммлера, лишив их всех должностей и званий, когда они, действуя с его согласия, не смогли заключить в конце войны сепаратный мир с американцами и англичанами. Как всё было на самом деле После этого необходимого предисловия "сумасшествие" Гесса получает полное объяснение. После двух дней напряжённого ожидания, не имея никаких известий и сигналов о нём из Британии, Гитлер и его клика решили, что самолёт Гесса потерпел аварию, заместитель фюрера погиб, а проект мирного договора разделил судьбу несостоявшегося переговорщика. Надо было срочно объяснить немецкому народу, почему исчез ближайший человек к Гитлеру и как Гесса вообще во время войны занесло за тридевять земель. Пока британцы хранили молчание, Гитлер – в полной уверенности, что всё кончено, – решил действовать на опережение и дистанцироваться от миссии Гесса. Поэтому вечером 12 мая немецкое радио выдало откровенно лживое коммюнике: Партийное руководство заявляет: член партии Гесс, которому ввиду его болезни, с годами всё более усугублявшейся, фюрер категорически запретил пользоваться летательными аппаратами, на днях, нарушив приказ, сумел завладеть самолётом. В субботу, 10 мая, примерно в 18:00 Гесс отправился из Аугсбурга в полёт, из которого до сих пор не вернулся. Оставленное им письмо, к несчастью, свидетельствует о признаках психических нарушений и позволяет заключить, что Гесс стал жертвой галлюцинаций. Фюрер немедленно отдал приказ об аресте его адъютантов, которые знали о полёте и о запрете фюрера и всё же не помешали полёту и немедленно не доложили о случившемся. В свете этих печальных обстоятельств Национал-социалистическое движение вынуждено констатировать, что член партии Гесс разбился или попал в аналогичную аварию. Маленький, но важный штрих – к этому моменту годовой запрет фюрера на полёты Гесса уже истёк. Появление данного коммюнике стало победой Черчилля, так отозвавшегося о мирных предложениях Гитлера в кратком сообщении президенту США Франклину Рузвельту: Нас ещё раз пригласили предать всех своих друзей, пообещав, что нам на время оставляют часть нашей шкуры. Спустя всего 80 минут после первого немецкого официального сообщения насчёт Гесса (вызвавшего ужас у немцев из-за того, что все эти годы рядом с фюрером находился сумасшедший) Британия сообщила, что тот прибыл в страну, приземлившись на парашюте в Шотландии, и находится в военном госпитале под Глазго, куда выехал чиновник МИД. Лондон сделал вид, что не ожидал ничего подобного и что Гесс, видимо, действительно спятил и серьёзно к его прилёту относиться поэтому не следует. О проекте мирного договора, естественно, ничего не сообщалось. ЕС начнёт спецоперацию по блокаде Приднестровья сразу после Нового года - WarGonzo Когда Гесс "воскрес", последовало второе немецкое коммюнике, более объективное, чтобы развеять в Германии тяжёлое впечатление от первого: На основании предварительного изучения бумаг, оставленных Гессом, можно сделать вывод: Гесс полагал, что, сделав шаг навстречу англичанину, с которым был прежде знаком, можно добиться понимания между Германией и Великобританией. Сообщение из Лондона подтвердило тот факт, что Гесс выпрыгнул с парашютом с самолёта вблизи места, выбранного им в качестве конечной точки следования... Ещё можно предположить, что Гесса умышленно заманили в ловушку, устроенную британской партией... Далее в заявлении говорилось, что Гесс лучше, чем кто бы то ни было, был осведомлён о различных мирных предложениях фюрера и это позволило ему считать, что, принеся себя в жертву, он мог предотвратить крах Британской империи. Всё это, однако, не повлияло, дескать, на решимость Гитлера вести войну до тех пор, пока люди, находящиеся у власти в Британии, не будут свергнуты или не созреют для заключения мира. Театрально метая громы и молнии, Гитлер объявил своему окружению, что "этот человек для меня мёртв и он будет повешен там, где мы его схватим", после чего… отпустил арестованных адъютантов Гесса, окружавших его ясновидящих и астрологов и назначил его жене пенсию государственного министра. Своему окружению Гитлер выразил опасение, что англичане, опоив Гесса, заставят его выступить по радио от лица Германии с предложением сепаратного мира и это рассорит Берлин с Римом и Токио, поэтому находившегося на положении почётного пленника Гесса надо убить. Фюрер распорядился послать в Англию эсэсовских диверсантов с этой целью, но англичан специально известили об их задании: немецкие агенты были схвачены и расстреляны. Пэдфилд не сомневается: Слабость подготовки и отсутствие профессионализма позволяют предположить, что убийцы были подосланы с единственной целью – подкрепить утверждение Гитлера, что Гесс прибыл без его ведома. Ни одно из официальных дел по данному вопросу не подлежит огласке сейчас и не будет раскрыто в будущем, так как на парашютистах была гражданская одежда и их судили и казнили как шпионов. Старался всё-таки не зря Кстати, даже несмотря на провал миссии Гесса, Гитлер, как и сам Гесс, не считал её полной неудачей. Во-первых, они рассчитывали (и этому отчасти есть документальные подтверждения), что в случае быстрого разгрома СССР, который был для Лондона главной надеждой и потенциальным союзником в случае вступления в войну, англичанам всё равно придётся договариваться с Берлином, а переговорщик уже на месте. Во-вторых, провал миссии Гесса в Британии должен был убедить Сталина, что, раз договориться с англичанами не получилось, немцы, чтобы избежать убийственной для них войны на два фронта, не нападут на СССР. И ведь так и произошло: Сталин почти до самого конца упорно не верил, что Гитлер решится на войну одновременно на западе и на востоке. Англичане, великолепно расшифровавшие замысел Гитлера превратить Британию в зависимую страну и постепенно прикарманить её империю, тем не менее бережно относились к Гессу. Его посещали виднейшие представители британской власти, вплоть до министра иностранных дел Энтони Идена, если не выше. Британское военное руководство крайне скептически относилось к Красной армии и было уверено, что она будет разбита за несколько недель – даже немцы давали на это месяцы. Лавров обвинил США в попытках «выторговать» односторонние уступки Так что Гесс действительно ещё мог пригодиться – и как переговорщик, и как источник секретной информации, которую можно было попытаться из него выжать. Последнее не очень-то удалось – "сумасшедший" Гесс оказался крепким орешком. "Сумасшествие" не повлияло и на его здоровье – он пережил всех руководителей рейха. Что с того? Эта история ещё раз показала, до какой степени мы можем верить нашим "западным партнёрам" (до нулевой) и до какой степени Британия опередила другие цивилизации в мастерстве плетения интриг. С полёта Гесса прошло всего 80 лет – в историческом плане ничего не изменилось и оба вывода актуальны сегодня как никогда. Советский разведчик и сотрудник МИ-6 Ким Филби верно проинформировал Москву о том, что происходит вокруг Гесса: Сейчас время мирных переговоров не наступило, но в процессе дальнейшего развития войны Гесс, возможно, станет центром интриг за заключение компромиссного мира и будет полезным для мирной партии в Англии и для Гитлера. В октябре 1942 года, когда военная ситуация для СССР стала крайне тяжёлой и грозила прорывом гитлеровцев к Волге и на Кавказ, на этот счёт забеспокоился Иосиф Сталин. Так, 19 октября газета "Правда" вдруг потребовала безотлагательного суда над Гессом, призвав британцев определиться с его статусом: Надо, наконец, установить, кем является в настоящее время Гесс – преступником ли, подлежащим суду и наказанию, или полномочным представителем гитлеровского правительства в Англии, пользующимся неприкосновенностью? Как минимум до 1943-1944 годов в СССР Гесса считали "миной замедленного действия", которой Англия при желании могла воспользоваться и которую она на всякий случай долго не обезвреживала. И ведь воспользовались бы, если бы русские проявили слабину. По этой причине и состоялась ликвидация Гесса в Шпандау в 1987 году: он слишком много знал. Переиграть англосаксов не удалось, хотя хозяин Гесса и некоторые из его "партийных товарищей" кое-что для себя лично всё-таки выторговали. Эта история выглядит плохо со всех сторон.



