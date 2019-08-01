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Обманули всех? Организаторы поездки журналистов, погибших в ЦАР, скрыли подготовку расследования
01 августа 2019, 17:09 • 70 • Политика
Организаторы поездки журналистов, погибших в ЦАР, скрыли подготовку расследования. По большому счету, дипломатов при получении визы ввели в заблуждение, пояснили в МИД России. Выходит, обманули всех?
Организаторы поездки российских журналистов в ЦАР ввели в заблуждение российских дипломатов, говоря о цели визита. В результате посольство в Москве, руководствуясь предоставленной информацией, выдало туристические визы.
С подобным заявлением выступили представители Министерства иностранных дел России в четверг, 1 августа. В результате журналисты, как пояснили в МИД, работали "без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки". Предполагалось, что в ЦАР журналисты проведут некое собственное расследование, но, судя по заявлению МИД, этот факт от дипломатов скрыли.
30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое граждан России - журналист Орхан Джемаль, режиссёр-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
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