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Обманули Хиллари: как Ельцин и Клинтон заперлись в туалете Кремля

26 сентября 2021, 11:40  •  113 • Политика
Фото: Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Бывший зять первого президента России рассказал неожиданные подробности встречи двух лидеров
Во время приезда глав США Борис Ельцин нередко проводил с ними встречи в кремлевском туалете с глазу на глаз. Об этом рассказал бывший зять президента Алексей Дьяченко. 
В блоге для "Эхо Москвы" он вспоминает, что во время общения с Ельциным больше всего ему запомнилась история про Билла Клинтона. Все произошло во время официального приема в Москве. Американский президент приехал в Россию вместе со своей женой Хиллари. И хотя он был не прочь выпить лишний раз с российским главой, супруга категорически не позволяла ему "прикладываться" к алкоголю. Тогда Ельцин пошел на хитрость.
Президент России ради совместного застолья с Клинтоном решил воспользоваться туалетом в Кремле – они были чистые и просторные, там можно было поставить стол с выпивкой и закуской. В один момент Ельцин позвал американца на приватный разговор, завел в туалет, где провел, по заявлению Дьяченко, "душевную беседу". 
"Когда вернулись назад из туалета, Билл уже был веселенький. Хиллари не поняла. Вроде не пил. Но выглядит… подозрительно", – отметил он.
После переговоров "с глазу на глаз" жена американского президента так и не догадалась, что ее супруг выпивал вместе с Ельциным в туалете. 
Как заявил бывший зять российского главы, подобные встречи происходили и во время визита Джоржа Буша-старшего в Москву. 

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