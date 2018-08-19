«Обманный манёвр»: что может стоять за словами Трампа об отказе инвестировать в восстановление Сирии

Дональд Трамп прокомментировал отказ США ежегодно выделять $230 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии. Как полагает американский президент, это бремя должно лечь на Саудовскую Аравию и другие «богатые» страны Персидского залива. По мнению экспертов, блокируя инвестиции в САР, нынешняя администрация Соединённых Штатов продолжает снимать с себя ответственность за действия Барака Обамы. Между тем аналитики считают, что через какое-то время Трамп может поменять своё решение, чтобы получить доступ к нефтяным месторождениям арабской республики.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут выделять $230 млн в год на восстановление Сирии. Об этом президент написал в своём Twitter, назвав программу поддержки САР нелепой. При этом Трамп добавил, что бремя помощи разрушенной затяжным конфликтом стране должно лечь на Саудовскую Аравию.

«Соединённые Штаты прекращают нелепые ежегодные выплаты в размере $230 млн на восстановление Сирии. Вместо США этим должны заниматься Саудовская Аравия и другие богатые ближневосточные страны. Я хочу развивать США, наши вооружённые силы и страны, которые помогают нам!» — написал Трамп.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018 г.

Эти выплаты были заявлены по линии Госдепа как «помощь на восстановление регионов Сирии, которые ранее находились под контролем ИГ*». Впервые об этой программе объявил в январе предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Конечной целью была «стабилизация» сирийской Ракки, практически полностью разрушенной американскими бомбардировками в ходе боевых действий в 2017 году.

«Никакой помощи»

Несмотря на то что сам Трамп заявил о прекращении помощи только сейчас, программа была фактически заморожена ещё в марте, почти сразу после увольнения Тиллерсона, сообщает газета The Washington Post. В пятницу, 17 августа, администрация Трампа известила конгресс, что эти средства будут направлены на другие цели, но на какие именно — не уточнялось.

При этом так и не было прояснено, для кого предназначались эти деньги, ведь США и их союзники заявляли, что средства на восстановление не поступят в Сирию до тех пор, пока Башар Асад не примет участие в переговорах под эгидой ООН для установления «демократического процесса».

После июльского саммита в Хельсинки Владимир Путин сообщил об обсуждении с Дональдом Трампом возможных сфер взаимодействия в Сирии, однако представители Госдепа в своём заявлении по прекращению помощи САР подчеркнули, что Вашингтон не будет сотрудничать с Москвой. Мотивировано это было тем, что в таком случае деньги на восстановление пошли бы правительству Асада.

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«Сирии не будет выделено никакой международной помощи, пока ООН — а не Москва, Вашингтон или другая столица — не сертифицирует и не одобрит вызывающий доверие и необратимый политический процесс. Нам кажется, что этим хотят воспользоваться Россия и режим Асада, чтобы инициировать вливание иностранных денег в Сирию», — приводит газета The Washington Post слова Дэвида Саттерфилда, курирующего в Госдепе ближневосточное направление.

При этом сами США и ООН убеждают беженцев, что возвращаться на территорию страны, которую контролирует правительство Асада, по-прежнему небезопасно. Позицию Трампа по раннему выводу американского контингента из Сирии осудили и демократы, и республиканцы, а также Израиль. Они заявили, что в таком случае Вашингтон лишится рычага давления, который позволил бы достичь «долговременных целей» в Сирии, в том числе смещения с поста главы государства Башара Асада и ликвидации в стране иранского влияния.

Вдобавок в США подчеркнули, что будут контролировать поступающие от других стран средства, чтобы они распределялись в соответствии с американским планом по Ракке.

«Отказ от ответственности»

Дональд Трамп последовательно отказывается от ответственности за последствия политики администрации Барака Обамы, считает политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

«США при Трампе пытаются отказываться от зоны ответственности, которую установил Барак Обама. Трамп говорит, что если Обама что-то натворил, то они не обязаны за это платить. В то же время он отмечает, что восстановление Сирии действительно является приоритетной задачей, но только для стран региона Персидского залива, а никак не для Америки: кому надо, пусть те туда и лезут», — пояснил эксперт.

Как напомнил Сергей Судаков, во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что Америка не будет инвестировать в Сирию.

«В то же самое время мы видим, что США проявляют интерес к нефтяным ресурсам Сирии, особенно на севере страны. Неоднократно на Западе звучали призывы к тому, чтобы сирийцы раскрыли свои нефтяные закрома и оплатили таким образом помощь и поддержку со стороны стран коалиции. Но это поведение агрессора, страны, по инициативе которой всё началось, а теперь она не хочет платить за те разрушения, которые устроила», — отметил он.

Однако, по мнению Сергея Судакова, через некоторое время Трамп изменит своё отношение и всё же постарается получить доступ к энергоресурсам страны.

«Трамп хочет усыпить бдительность мирового сообщества, но игра будет проходить по-другому. Это обманный манёвр, чтобы перегруппироваться и извлечь прибыль из нефтяных ресурсов на севере Сирии», — полагает эксперт.

«Двойственная позиция»

Трамп и его окружение намеренно занимают «двойственную позицию», считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, заявляя о невмешательстве, обещанном избирателям, на самом деле нынешняя администрация сохранит все инструменты, чтобы в случае необходимости с выгодой для себя разжечь конфликт с новой силой.

«Они говорят, что американские войска останутся в Сирии до некоей «полной победы» над ИГ, при этом заявляя, что на восстановление этой страны у них средств нет. Это означает, что данная администрация будет уходить из всех спорных регионов, при этом оставляя там как можно больше поводов, с помощью которых можно заново спровоцировать противостояние», — пояснил Брутер в разговоре с RT.

Эксперт отметил, что позиция США по сирийскому вопросу останется неконструктивной.

«Если перед встречей в Хельсинки у России были основания надеяться на то, что удастся достичь каких-либо предметных договорённостей по восстановлению Сирии и выводу американских войск, то теперь понятно, что этого сделать не удастся», — рассказал он RT.

По мнению Владимира Брутера, заявление Трампа говорит о том, что США принципиально не намерены ни о чём договариваться, а если Россия планирует восстанавливать Сирию, то это её проблемы. При этом эксперт пояснил, что отдельное обращение к Саудовской Аравии в словах американского президента также сделано с определённым расчётом.

«Когда Трамп предлагает сделать это Саудовской Аравии, он заранее знает, что ответ будет отрицательным. Он вообще задаёт риторический вопрос, ведь очевидно, что у Саудовской Аравии, которая активно участвует в военной операции в Йемене, нет ни желания, ни возможности заниматься восстановлением Сирии. Поэтому, когда он обращается к саудовцам и Эмиратам, он заранее понимает, что этот призыв останется без должного ответа, а вопрос помощи Сирии повиснет в воздухе», — заключил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.