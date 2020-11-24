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"Обманчивое затишье": эксперт отрицает конец войны в Нагорном Карабахе
24 ноября 2020, 12:50 • 147 • Политика
Российским миротворцам и мирным жителям еще предстоит столкнуться с провокациями
Многие силы, замешанные в карабахском конфликте, не готовы сложить оружие на данном этапе. Поэтому не стоит заблуждаться, что в регионе установлен мир. Это всего лишь обманчивое затишье, считает военный эксперт Алексей Леонков.
"Война остановлена, но не окончена",
– убежден Леонков. Он обращает внимание, что где-то в районе Нагорного Карабаха сейчас притаились 1,5 тысячи наемников. Их перебросила с Ближнего Востока Турция в поддержку азербайджанской армии.
Нужно понимать, что не только в Ереване и Степанакерте, но и в Баку есть недовольные условиями перемирия. Они призывают власти отказаться от обязательств, подписанных лидерами РФ, Азербайджана и Армении 9 ноября. А учитывая, что и за рубежом есть силы, которым не нравится усиление позиций Москвы в Закавказье, следует ждать обострения ситуации в Карабахе.
"Провокации будут, потому что есть те, кому нужна война ради войны", – поясняет Леонков.
Накануне в Карабахе произошел несчастный случай с участием российского и азербайджанского военнослужащих и местных спасателей. Около населенного пункта Мадагиз взорвалась мина. Азербайджанец погиб, пять человек, в том числе россиянин, ранены.
Ранее стало известно, что Турция готовится отправить войска в Карабах, хотя по условиям соглашения в Азербайджане может базироваться только группа турецких наблюдателей, которые будут получать информацию из бывшей зоны конфликта дистанционными методами.
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