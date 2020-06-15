"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса • 179 • Аналитика CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Офис президента Украины привел на минские переговоры своих представителей Донецка и Луганска. Оппозиция уже назвала это обманом и манипуляциями, которые только подорвут международную репутацию страны. Как Киев собирается вести мирный процесс с собственными назначенцами, разбиралось РИА Новости. Сомнения и репутация "Отдельные районы" Донецкой области представят "известные журналисты" Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, заявили в офисе Владимира Зеленского. От Луганской области в Минск поедет глава международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и "известный врач" Константин Либстер. "Сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО (особых районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) в Конституции Украины", — написал Казанский в социальной сети. Выборы, по его мнению, должны состояться "только после получения контроля над границей" и строго по украинским законам. Его коллега Гармаш высказался в том же духе — никаких переговоров с ДНР. Украинская партия "Оппозиционная платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что "официальный Киев хочет выдать за представителей Донецка и Луганска своих назначенцев и с ними вести диалог". "Единственная цель введения фейковых представителей неподконтрольных территорий в минский процесс — это обман европейских партнеров", — подчеркнули в ОПЗЖ, добавив, что эти манипуляции лишь подорвут международную репутацию страны. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова выразила сомнение в том, что "нынешний статус лиц, привлеченных Киевом, их репутация" дают им "возможность реально и честно представлять интересы какого-либо общества". © Аккаунт Дениса Казанского в социальной сети Facebook Денис Казанский Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо прокомментировал происходящее так: "Мы все дальше от мира". "Слишком понятные люди в ТКГ (Трехсторонней контактной группе. — Прим. ред.). Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол", — не скрывал разочарования он. Добрый фей Сивохо — не кадровый чиновник и дипломат. Уроженец и житель Донецка, он играл в КВН, считался человеком Зеленского, так как был креативным продюсером "Квартала 95". Известен многим в пародийном сценическом образе Доброго фея. Придя в октябре 2019-го на должность советника, он заявил, что будет работать с "большой и целеустремленной командой". "Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", — подчеркнул он. Но эти надежды не оправдались. В марте Сивохо попытался представить киевской общественности свою "Национальную платформу примирения и единства". Первым его оскорбил ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин. Потом националисты окружили советника и принялись толкать, выкрикивая "сепар" и "клоун". Сивохо упал. В итоге его уволили — об этом попросила группа депутатов от пропрезидентской фракции "Слуга народа". © РИА Новости / Стрингер Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии "Слуга народа" в Киеве В Донецке к скандалу отнеслись как к очередному свидетельству того, что в Киеве тон задает партия войны. "Националисты наглядно продемонстрировали, что ожидает всякого, кто позволит совершить хотя бы робкий шаг в сторону переосмысления сути конфликта и его мирного урегулирования", — сказал глава центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов. По его словам, "пока националисты будут находиться над законом и чувствовать вседозволенность на Украине, мирное урегулирование конфликта на территории Донбасса невозможно". Несогласие по соглашениям Незадолго до инцидента с Сивохо на Мюнхенской конференции предложили план мирного урегулирования в Донбассе. Он сводился к все тем же Минским соглашениям. Но неожиданно для себя председатель мероприятия Вольфганг Ишингер оказался в базе сайта "Миротворец", связанного с украинскими МВД. Его обвиняли в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". А на самой конференции Зеленский сообщил, что не готов к диалогу с представителями ДНР и ЛНР. Разговаривать он хотел только с "мирным населением". © РИА Новости / Валерий Мельников Разрушенный дом в Донецке Киев давно под разными предлогами не исполняет политическую часть Минских соглашений. Обязательство провести децентрализацию власти и местные выборы в регионе было еще в первом варианте, "Минске-1". "Минск-2" предполагал амнистию участников конфликта, освобождение всех пленных и конституционную реформу в стране. Документы подписывала Трехсторонняя контактная группа из представителей ДНР, ЛНР, Украины, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и России. В Москве подчеркивали, что не являются стороной конфликта и выполняют лишь посреднические функции. Союз с радикалами Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что новые люди в контактной группе — "это попытка оказать давление на переговорную позицию России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей". "Украина показывает: мы готовы начать с другой точки — давайте решим, кто вообще должен быть переговорщиками в Минске?" — отмечает он. Это, по словам Бортника, внешнеполитическая цель Киева. "А во внутренней политике власть рассчитывает, с одной стороны, добиться лояльности националистов, с другой — разделить с ними ответственность, то есть заключить ситуативный союз с правыми радикалами", — объясняет эксперт. Последствия этого шага зависят от реакции других участников переговоров, полагает Бортник. Бывший депутат Верховной рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев так комментирует сложившееся положение: "Переговоры зашли в тупик. Зеленский не хочет идти на конфликт с националистами, он их панически боится. Поэтому прорывов не будет. Зеленский мог бы все изменить одним росчерком пера, ему надо подписать уже "проголосованный" Радой закон об амнистии. Но он этого не делает". © РИА Новости / Владимир Песня Актер Сергей Сивохо Чиновники с судимостью остаются во власти "Президент Украины хочет переложить ответственность за срыв "Минска" на Россию, — продолжает Царев. — Он включает в группу переговорщиков провокаторов. Если республики отказываются вести с ними переговоры, Украина обвинит их в саботаже мирного процесса. Можно было бы втянуться в эту игру: подключить людей, которые неприемлемы для Киева, но это бессмысленно. Прорывы в переговорах были, когда украинские войска оказывались в котлах. Но это не метод. Именно поэтому я считаю, что ситуация тупиковая". Политик добавил, что "если бы Киев имел малейшую возможность ввести в состав переговорщиков ультранационалисток Ирину Фарион и Ларису Ницой, он бы без сомнения сделал это". Переговоры — это всегда компромисс, подчеркивает собеседник агентства. А появление людей, заранее отвергающих возможность соглашения, показывает, что в Киеве попросту не хотят двигаться к миру. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





179 Источник Похожие новости Противостояние США и Китая в Европе Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ Генетика – наше всё? Биологическая инициатива президента Путина МВФ позаботился о стабильном будущем Украины США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия" "Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России Новости партнеров