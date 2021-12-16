«Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован»

Ответственность за утечку персональных данных должна быть ужесточена и для компаний, и для похитителей. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев . Сейчас, по его словам, наказаний за эти действия практически не предусмотрено. Также во время беседы он рассказал о борьбе с пытками в колониях, предложениях по доработке закона об иноагентах и бесплатном ПЦР-тестировании .

«Наши предложения фактически в полном объеме приняты»

— Валерий Александрович, какие основные выводы будут сделаны СПЧ после встречи с президентом?

— По итогам встречи готовятся поручения президента разным ведомствам, министерствам и институтам. Дальше они выполняются. Большинство поручений не нам, но мы следим за их исполнением и добиваемся, чтобы они были выполнены в полном объеме. В январе, скорее всего, будет перечень этих поручений.

— Какие действующие законы, на ваш взгляд, требуют корректировки?

— Во-первых, закон об иноагентах. Кроме того, скорее всего, Госдума вернется к обсуждению законопроекта о семейно-бытовом насилии. Там есть главная проблема — опасения части российского общества, что будет избыточное вмешательство государства или общественников в семейные дела. Опасения реальные, разумные. В ближайшее время совет тоже примет участие в этом обсуждении. Третье, что мы продолжаем делать, — это условно называемый «Цифровой кодекс». Тема никуда не делась, она остается актуальной. Это поручение прошлого года, в этом году президент подтвердил важность этой темы.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Сейчас активно обсуждаются законопроекты о QR-кодах. После встречи СПЧ с президентом инициативу об их введении на транспорте было решено не рассматривать. При этом QR-коды в общественных местах профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию. Кроме того, для выдачи сертификатов было решено учитывать антитела даже после использования иностранных вакцин. Каково ваше мнение обо всех этих корректировках? Какие еще есть у СПЧ предложения по этим вопросам?

— Мы очень довольны, что наши предложения фактически в полном объеме приняты. Мы же не против вакцинации — дело в том, чтобы учитывались разные обстоятельства жизни людей . В первую очередь то, что многие люди переболели, не имея справки о болезни, а антитела у них есть. Это было наше главное требование. Нельзя подходить бюрократически к этой ситуации: нет справки — не получишь QR-код. Миллионы людей переболели, а некоторые бессимптомно. Это тоже способствует формированию популяционного иммунитета. Если у них есть антитела, зачем их еще колоть?

Еще важно, что учитываются ПЦР-тесты, по которым могут пускать в общественные места. Не идти на свадьбу дочери, например, если ты не вакцинирован? У кого-то противопоказания по здоровью для вакцинации, а тут с отрицательным тестом спокойно участвуешь. Я еще настаивал на том, что ПЦР-тестирование должно быть бесплатным. Посмотрим, как получится.

— Некоторые весьма активно покупали поддельные сертификаты. Могут ли они попасть под амнистию? Что делать с теми, кто их изготовил?

— Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал. Это обман . Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован.

— Мы уже затронули изменения в закон об иноагентах. Президент на встрече в очередной раз предложил обсудить его с профессиональным сообществом. Какие изменения предлагает СПЧ?

— Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере подготовила наши предложения. Председатель комиссии Павел Гусев рассказал о них на встрече с президентом. Четыре предложения. Во-первых, процедура вынесения предупреждения СМИ, которых предполагается объявить иностранным агентом . Важно подумать и о сроке, в течение которого это СМИ может исправить ситуацию, если не хочет быть иноагентом. Нужна ясная процедура обжалования и снятия этого статуса . Здесь пока некоторый туман.

Что касается финансирования и получения денег из-за границы, надо продумать исключения. Одно дело — деньги на выполнение каких-то заказов из-за границы, а другое дело — получение международной премии , участие в международных мероприятиях за счет принимающей стороны. Это надо учитывать, потому что сегодня закон предполагает, что даже получение международной премии называется заграничным финансированием. Еще одно предложение, о котором сказал Гусев: женщина — иностранный агент разместила в Facebook фотографию, как она наряжает елочку. Ей пришлось написать большими буквами, что она иностранный агент. Это тоже абсурд и должно быть удалено из этого закона.

Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

— Когда эти предложения могут быть приняты?

— Думаю, что довольно скоро. И сейчас уже работа ведется разными институтами — общественными, институтами власти. В начале следующего года уже можно рассчитывать, что будет конкретная работа над поправками в Государственной думе.

«Больше доверяют тем, кто приехал из Москвы»

— На встрече с президентом была затронута тема незаконного распространения персональных данных. Это действительно большая проблема. Что нужно менять в законах и работе власти, чтобы человек чувствовал себя в безопасности в цифровом поле? Какие предложения в этом направлении есть у совета?

— Здесь я бы остановился конкретно на утечках, за которые почти никто не наказан. Есть российский закон «Об оперативно-разыскной деятельности», в соответствии с которым правоохранительные органы могут собирать информацию, следить за людьми, прослушивать телефонные разговоры. Вся эта информация хранится под грифом «секретно», а разглашение этой информации недопустимо. Если происходит утечка из МВД или ФСБ, следует очень жесткое наказание. Это уголовная статья, уголовное преследование вплоть до тюрьмы .

А вот в частных компаниях, где хранятся огромные массивы данных, наказаний практически нет. Я считаю, что надо продумывать усиление наказания и по отношению к тем персонам, которые фактически украли данные, и по отношению к компаниям, которые допустили такую утечку . Штрафы должны быть очень заметные. Если речь идет о банках — обычно это крупные банки, то речь должна идти о миллиардах рублей. Что касается конкретных людей, которые данные крадут, должна быть уголовная статья.

— Еще одна резонансная тема, которая обсуждалась, — это пытки в колониях, видеодоказательства которых в интернете появлялись. Член совета Ева Меркачева предложила внести в УК статью «Пытки», а президент признал необходимость принятия системных мер для борьбы с нарушением прав заключенных. Есть ли у СПЧ предложения именно для комплексного решения этой проблемы?

— Первое предложение, о котором вы сказали, — статья «Пытки». Ева Меркачева надеется, что появится темное пятно в биографии тех, кто допускал пытки, кто сам пытал. Второе предложение — чтобы дела о пытках расследовались федералами в центральном аппарате Следственного комитета, потому что на уровне региона, к сожалению, часто друзья, знакомые.

— То есть условное кумовство?

— Да, как в советском фильме «Ты — мне, я — тебе». Нужно, чтобы расследование шло из Москвы. Надо усиливать общественный контроль . Как показали поездки наших коллег по колониям, заключенные очень редко рассказывают, что подвергались издевательствам и пыткам.

— Потому что боятся, что ничего не изменится, а только накажут?

— Да. Когда наши коллеги посещали колонии, они это называли президентской комиссией. Больше доверяют тем, кто приехал из Москвы . Надо усиливать общественные наблюдательные комиссии. Мы тему не бросим, не ограничимся этими предложениями — мы будем участвовать в подготовке изменений в закон обязательно. Мы уже участвуем, коллеги входят в рабочие группы в Министерстве юстиции. Минюст тоже заинтересован в том, чтобы это позорное явление каким-то образом искоренить. Думаю, что в течение ближайших месяцев, может быть, сразу после Нового года уже будут реализовываться эти конкретные предложения .

«Арендодателю могут не нравиться люди разных национальностей»

— То и дело можно видеть инциденты с участием мигрантов — драки, к примеру. Мэр столицы Сергей Собянин даже призвал сокращать численность мигрантов. Какие вы видите пути решения этой проблемы?

— Что касается насилия, есть цифры, которые показывают некоторый рост преступлений со стороны мигрантов. Есть определенное напряжение там, где их много . Мы разбирались с населенным пунктом Сосенское. Там сейчас, насколько я знаю, принято решение увеличить штат сотрудников МВД, количество патрулей, патрульных автомобилей.

Но чем недовольны люди в Сосенском? Тем, что значительная часть его жителей — это мигранты. Не потому что они плохие люди, а потому что создается иная среда. Главная задача — интеграция в российскую социальную среду. Надо сказать, что она происходит далеко не всегда. Русский язык детям надо подтягивать — значит, нужны специальные курсы по русскому языку, нужны специальные методики преподавания в школах, где много детей мигрантов. Это задача Министерства просвещения, я таких методик пока не видел. Есть преподаватели и директора школ, где много детей мигрантов, у них есть свой опыт. Надо этот опыт перенимать, распространять и систематизировать. Мне кажется, это очень важная задача.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Многие россияне не хотят работать в тех условиях, в которых трудятся граждане стран СНГ. Что делать с проблемой нежелания соотечественников занимать подобные вакансии?

— То, что российские граждане не хотят работать, это очень неочевидный тезис . Был опрос Superjob летом этого года. В строительстве плиточник зарабатывает 100 тыс. рублей, электрогазосварщик — 85 тыс. рублей. У курьеров средний заработок в месяц 70 тыс. рублей и в Москве, и в Краснодаре, и в Челябинске, и в Ростове-на-Дону. Посмотрим медианные зарплаты в российских регионах и то, что люди получают на руки. Оренбургская область — 19,7 тыс. рублей, Чувашия — 17,4 тыс., Курганская — 17,8 тыс., Мордовия — 17,8 тыс. Эти зарплаты в разы меньше, чем сегодня получают трудовые мигранты.

Нам нужна система рекрутинга — ее нет. Когда мы говорим о мигрантах трудовых, существует мощнейшая система . Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания — есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье. Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где, в общем, плохо с работой. Формально безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги. Мы призываем такую систему создать.

— Разве это не создаст оттока населения из бедных регионов в Москву?

— Так если там нет работы? Нет, они не будут жить здесь постоянно, можно заработать деньги и поехать обратно.

— Вахтовый метод?

— Например. Хотя бы вахтовым методом. Потом, есть же не только Москва. Речь идет о тех городах, где более энергичная экономическая жизнь. От того что из бедного региона несколько тысяч человек уедет в другие крупные города временно заработать себе денег, ничего не произойдет . Они денег заработают и в своих регионах потратят, что приведет к потенциальному улучшению экономического состояния.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Недавно ЦИАН заявил о том, что будет снимать и редактировать объявления о сдаче жилья «только славянам», борясь таким образом с проявлениями дискриминации. Есть ли необходимость вводить подобные требования на других ресурсах? И есть ли смысл закрепить законодательно запрет на подобную дискриминацию для бизнеса?

— Я предполагаю, что арендодателю могут не нравиться люди разных национальностей . Он может считать: «Вот рыжим я сдам квартиру, а блондинам не сдам» — это его личное дело. Но публично об этом заявлять я считаю недопустимым . Объявление в интернете — это публичное заявление. Мне кажется, что инициатива ЦИАН разумная. По крайней мере, некрасиво заявлять, что я тех люблю, а этих не люблю . Сделать это законодательно? На мой взгляд, было бы лучше, если инициатива будет поддержана на гражданском уровне. Важно, чтобы другие компании, которые помогают арендовать жилье или продают квартиры, присоединились к ней.

— Жалобы каких категорий в основном поступали в СПЧ в уходящем, 2021 году?

— У нас очень маленький аппарат. Мы, к сожалению, не можем работать с большим количеством жалоб. Наша задача — отрабатывать сигналы и жалобы, в том числе системно. В частности, проблема бездомных. Мы работаем с организациями, которые помогают бездомным, с активистами, с общественниками, с теми, кто деньгами помогает. На заседании совета Марина Ахмедова высказала пожелание реализовать проект по созданию госпиталя для бездомных. Президент поддержал, мы будем опираться на поддержку президента и добиваться создания госпиталя в Москве и не только. Вот наша задача — пытаться откликаться на то, что вы называете жалобами.

— На 2022 год какие приоритеты у совета?

— 17 декабря состоится заседание совета, один из пунктов повестки — планирование на следующий год. На этом заседании комиссии совета будут предлагать видение работы в 2022-м. Когда это произойдет, я буду готов об этом рассказать.