Обман с вакциной и глобальный локдаун: пандемию коронавируса "забронировали" до апреля

На всей территории Шотландии был введён масштабный карантин. Теперь жители смогут покидать свои дома только по жизненно важной необходимости. Такой режим продлится как минимум до конца этого месяца.

Свою работу на этот период прекратят детсады и школы. Также были закрыты границы - покидать государство можно лишь по уважительным причинам.

Как отмечают власти, новый штамм коронавируса распространяется слишком быстро, поэтому старых ограничительных мер уже недостаточно для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.

Между тем программа вакцинации в Европе продвигается слишком медленными темпами. Появились трудности с хранением и транспортировкой препаратов. При этом распределение по ЕС получилось неравномерным. Например, жители Финляндии получили в 8 раз меньше обещанного объёма лекарств.

В Еврокомиссии сообщили, что масштабная вакцинация, скорее всего, стартует не раньше апреля этого года. Кроме того, вопросы вызывает и качество самого препарата Pfizer. Сообщается о случаях аллергии и даже летальных исходов после прививки. Один из таких эпизодов имел место в Португалии.