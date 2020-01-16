Обман про Оман

Как известно, Зеленский тайно улетел на новогодние праздники в Оман то ли частным бортом, то ли обычным авиарейсом, хотя по официальной информации он в это время должен был отдыхать в Буковели. Визит странным образом совпал с кончиной султана Омана, что дало повод острословам пошутить про преследующие Зеленского совпадения такого рода (как сострил депутат Рады Дубинский, процитировав фильм «В бой идут одни старики», «Наш Кузнечик «бубнового завалил»). Но что же Зеленский делал в Омане?

Есть основания утверждать, что в Омане Зеленский келейно встречался с группой посредников из России. Обсуждались вопросы газового транзита, урегулирования на Донбассе, а также вопрос замены премьер-министра Гончарука на представителя «Оппозиционной платформы» (Юрия Бойко или иной, более компромиссной фигуры). Поскольку Зеленский настаивал на том, что факт контакта с переговорщиками из России должен быть скрыт, встречу устроили «на нейтральной территории» - в султанате Оман.

Интрига же в том, что организацией встречи мог заниматься не кто иной, как Виктор Медведчук (он был посредником со стороны России). А посредником самого Зеленского выступал его помощник Ермак, курирующий всю российско-украинскую политику. Помимо него, о визите Зеленского и о том, с кем он встречался «на отдыхе», знал только глава СБУ Баканов. «Спалился» же Зеленский, решив по окончании переговоров немного отдохнуть и расслабиться – праздники всё-таки. Фотографии с отдыха попали в Интернет. И тут выяснилось, что жил президент Украины в одном отеле со старшей дочерью Медведчука (которая, похоже, прилетела в Оман на одном самолёте с Зеленским). Её номер был зарегистрирован на фамилию её мужа – Рюмина, гражданина России.

Неизвестно, чем завершились эти тайные переговоры на самом деле. Хотя украинские издания и сообщают, что переговорщики прокатились впустую, есть основания полагать, что о главном – о замене премьера Гончарука представителем Медведчука, - договориться сторонам всё-таки удалось. Украинские Телеграм-каналы в этой связи сообщают, что якобы Гончарук даже написал заявление об отставке, и на днях Зеленский его подпишет. Так или иначе, похоже, что отношения Киева и Москвы в ближайшее время ожидает значительное потепление. А сепаратные переговоры в Омане – первый шаг к налаживанию отношений между Россией и Украиной.