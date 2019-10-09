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Обман превратил пижамы в "смирительные": Американка изобрела способ угомонить детей

09 октября 2019, 08:54  •  139 • В мире
Мама двух девочек поделилась секретом, как ей удалось успокоить детей перед сном. Она купила им "смирительные" пижамы.
Мама из США Джессика д’Энтремонт поделилась на своей страничке в социальной сети тем, что у нее никак не получалось уложить своих дочек спать. Аккурат перед сном они начинали активничать, играться, не давая и пяти минут на отдых.
Но проблему удалось решить, причем очень необычным способом. Девушка купила дочкам "смирительные" пижамы, сделав их элементом игры. На самом деле они просто светятся в темноте. Однако предприимчивая мама убедила девочек, что пижамы "горят", только если какое-то время спокойно и неподвижно лежать при включенном свете. Мол, они так "заряжаются".
Как отметила Джессика, эта идея принесла в ее дом не только тишину и спокойствие, но и подготовка ко сну теперь идет в разы быстрее.
Лайфхак мамы оценили почти 150 тысяч пользователей, растиражировав по Сети.
"Нам нужно таких 30 пар!" - комментирует один из них.

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