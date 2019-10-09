Обман превратил пижамы в "смирительные": Американка изобрела способ угомонить детей

Мама из США Джессика д’Энтремонт поделилась на своей страничке в социальной сети тем, что у нее никак не получалось уложить своих дочек спать. Аккурат перед сном они начинали активничать, играться, не давая и пяти минут на отдых.

Но проблему удалось решить, причем очень необычным способом. Девушка купила дочкам "смирительные" пижамы, сделав их элементом игры. На самом деле они просто светятся в темноте. Однако предприимчивая мама убедила девочек, что пижамы "горят", только если какое-то время спокойно и неподвижно лежать при включенном свете. Мол, они так "заряжаются".

Как отметила Джессика, эта идея принесла в ее дом не только тишину и спокойствие, но и подготовка ко сну теперь идет в разы быстрее.

Лайфхак мамы оценили почти 150 тысяч пользователей, растиражировав по Сети.