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Обложивший Крым "Байрактарами" Киев просит у Турции добавки. Готовится встреча Зеленского и Эрдогана

05 апреля 2021, 15:25  •  117 • Политика
Обложивший Крым "Байрактарами" Киев просит у Турции добавки. Готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как ожидается, одной из центральных тем переговоров станет вопрос закупки беспилотников.
Визит Зеленского в Турцию состоится 10 апреля. Предположительно, украинский лидер будет обсуждать новый контракт на закупку ударных беспилотников. Журналисты и эксперты обратили внимание, что готовящийся визит пройдёт на фоне обострения ситуации возле Крыма, а также на линии разграничения в Донбассе, где применяются турецкие ударные беспилотники "Байрактар TB2". В последнее время полёты этих БПЛА участились на границе с Крымом, пишет Telegram-канал "ЧКХ".
Скриншот:Telegram/ЧКХ
Отметим, что полгода Эрдоган посетил Киев, где заявил, что не признаёт крымский референдум. Позже он поддержал объявленную Зеленским "Крымскую платформу" - задуманный Киевом международный проект по "возвращению" полуострова (речь идёт о попытке украинских властей привлечь на свою сторону как можно больше стран, чтобы оказывать давление на Россию). А в последнее время в Турции всё чаще идут разговоры о намерении забрать Крым себе. На прошлой неделе турецкий телеканал показал карту расширенной зоны влияния Турции, куда попали российские Крым и Кубань.
Всё это соотносится с планами Анкары создать пантюркское пространство - объединить все тюркские народы под турецким флагом. В этом случае в зону влияния Турции может попасть вся Средняя Азия и даже часть российских регионов. Экс-глава МИД Турции и бывший представитель страны в ООН Яшар Якыш осудил подобную риторику, отметив, что с Россией необходимо дружить, а не ссориться. Он также подчеркнул, что идея неоосманизма крайне непопулярна на Ближнем Востоке, поскольку воспринимается как "захватническая".
Добавим также, что Турция - не единственная страна НАТО, которая вооружает Украину на фоне обострения ситуации в Донбассе и на границе с Крымом. Поставки вооружения и военной техники также осуществляют Соединённые Штаты Америки. В конце марта в порт Одессы зашёл американский корабль Ocean Glory с 350 тыс. тоннами военного груза. Речь, в частности, идёт о 35 армейских внедорожниках HMMWV.

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