Обложив ряд стран сырьевыми санкциями, Вашингтон вынужден закупать в три раза больше российской нефти

За первую половину мая Россия поставила в США 5 миллионов баррелей нефти, сообщает Bloomberg.

Речь идёт о нефти Urals, поставляемой через американские терминалы PADD 3 и PADD 1. При этом наблюдается следующая динамика: в 2018 году объем поставок — 7,52 миллиона баррелей, а в 2017-м — 1,58 миллиона баррелей.

Управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен отметил резкий рост поставок российской нефти в Штаты. Он также сообщил, что нефтеперерабатывающие заводы США намерены принять в три раза больше нефти из России.

Эксперты Bloomberg отмечают, что объемы поставок из России растут с связи со снижением экспорта из других нефтедобывающих регионов - например, из Венесуэлы они вообще прекращены, а страны - члены ОПЕК сокращают объемы добычи.

Помимо этого, Белый дом ужесточил санкции против Ирана — запрет на покупку нефти действует с 2018 года.