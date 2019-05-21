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Обложив ряд стран сырьевыми санкциями, Вашингтон вынужден закупать в три раза больше российской нефти
21 мая 2019, 12:54 • 52 • В мире
Россия резко увеличила поставки нефти в США на фоне того, что Вашингтон обложил санкциями ряд государств, а страны - члены ОПЕК сокращают объемы добычи.
За первую половину мая Россия поставила в США 5 миллионов баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Речь идёт о нефти Urals, поставляемой через американские терминалы PADD 3 и PADD 1. При этом наблюдается следующая динамика: в 2018 году объем поставок — 7,52 миллиона баррелей, а в 2017-м — 1,58 миллиона баррелей.
Управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен отметил резкий рост поставок российской нефти в Штаты. Он также сообщил, что нефтеперерабатывающие заводы США намерены принять в три раза больше нефти из России.
Эксперты Bloomberg отмечают, что объемы поставок из России растут с связи со снижением экспорта из других нефтедобывающих регионов - например, из Венесуэлы они вообще прекращены, а страны - члены ОПЕК сокращают объемы добычи.
Помимо этого, Белый дом ужесточил санкции против Ирана — запрет на покупку нефти действует с 2018 года.
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