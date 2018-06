Обложили! Американские военные стратеги свяжут России руки • 73 • Аналитика







Из этой печальной истории был сделан вывод. Владимир Путин, взяв курс на возвращение России ее законного места на мировой арене, четко обозначил принцип разумной достаточности, предполагающий достижения максимального эффекта с минимальными затратами.





Прекрасным примером реализации этого принципа являются действия ВКС в Сирии, которые вместо дорогостоящих «умных» бомб применяли специализированную вычислительную подсистему СВП-24.







Она определяет точный момент автоматического сброса обыкновенной некорректируемой бомбы таким образом, чтобы она поразила определенную цель на земле, упав как можно ближе к ней. Система учитывает точно известные позиции цели и самолета (данные получают со спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС), скорость и высоту полета и угол наклона самолета, а также принимает во внимание данные о баллистике конкретного боеприпаса. Таким образом удается сэкономить значительные средства (в том числе и те, которые пришлось бы тратить на утилизацию старых бомб) при прекрасных результатах.



Это пример технического решения. Аналогичным принципом Москва руководствуется при решении вопросов оперативно-тактического и стратегического порядка. Как пишет журнал Newsweek со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона по делам России и Евразии Эвелины Фаркас, Москва прекрасно умеет экономить силы и использовать ресурсов ровно столько, сколько необходимо для решения конкретной задачи, избегая перерасхода средств.



Умение оперативно сконцентрировать необходимые силы в нужный момент на решающем или приоритетном направлении позволяет России оказывать «непропорционально большое», как отметила Фаркас, влияние на некоторые регионы.







Примером такой концентрации могут служить операция в Крыму и действия в Сирии, где в случае возникновения необходимости Москва моментально наращивает усилия, а после устранения угрозы так же быстро выводит высвободившиеся силы.



США, которые тратят на военные нужды несравненно большие средства, за российской стремительностью просто не поспевают. Хотя бы потому, что они вынуждены поддерживать свое глобальное присутствие на почти 900 базах по всей планете, и со свободными силами, которые могли бы осуществлять маневр, у них «напряженка».



В то же самое время ни Сирию, ни Донбасс превратить во «второй Афганистан» для Москвы, потребовавшей от нее максимального напряжения сил и связавший ей руки, у Вашингтона не получилось. И теперь он, похоже, намеревается создать для России «дамоклов меч» на ее северо-западных границах, требующий постоянной концентрации сил и непрерывных усилий по укреплению обороноспособности на этих рубежах.



Причем, судя по всему, Америка, в соответствии с устоявшейся традицией, будет стараться возложить на плечи своих европейских союзников основную часть нагрузки по решению этой задачи.



СМИ сообщили о намерении главы американского военного ведомства Джеймса Мэттиса потребовать от союзников по НАТО радикального увеличений войск оперативного резерва на польско-прибалтийском направлении.







План Мэттиса предусматривает подготовку 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей (эсминцев), готовых к развертыванию в течение 30 дней после обострения ситуации.



В НАТО подтвердили создание оперативного резерва в Европе в количестве 30 тысяч военнослужащих (что примерно соответствует 30 батальонам) для противостояния возможному российскому нападению.







«У нас есть противник, который может быстро проникнуть в Прибалтику и Польшу в наземном нападении. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию», — приводит Rusnext слова некоего высокопоставленного дипломата НАТО, информированного относительно планов США.



На первый взгляд, все эти усилия выглядят достаточно нелепыми. Россия вовсе не собирается нападать на Прибалтику или на Польшу, что признают и многие европейские политики.







А если бы было иначе, то никаких тридцати дней у НАТО для развертывания тридцати батальонов не было бы. За этот срок российские танки были бы если не в Париже, то в Берлине бы точно. И намечаемые для «сдерживания» силы совершенно недостаточны. К этому можно присовокупить тот факт, что, как выясняется, у США попросту отсутствует необходимая для такого рода боевых действий авиация непосредственной поддержки войск.



Как сообщил на днях со ссылкой на Пентагон журнал The National Interest, единственный имеющийся в распоряжении американских военных штурмовик А-10 устарел и абсолютно непригоден для использования против современного, технически оснащенного противника.



Киев возрождает «Торнадо»?



У «бородавочника» (как называют А-10 в армии США) нет ни малейших шансов против штатных систем ПВО российских мотострелковых и танковых частей.



Серьезные вопросы есть у НАТО и с бронетехникой, и с коммуникациями, необходимыми для ее переброски к предполагаемому ТВД.



Очевидно и то, что на решение всех этих проблем уйдет не тридцать дней, а в самом лучшем случае, при высочайшем напряжении усилий всего блока (к чему большинство европейцев сегодня явно не расположено), два-три года.



Если Запад и вправду боится возможного нападения России на Прибалтику и Польшу, то откровенно враждебное и провокационное поведение в отношении нашей страны, ведущее к росту напряженности в регионе, мягко говоря, неразумно.



Но дело в том, что и в Вашингтоне и в Брюсселе прекрасно знают, что никто нападать не собирается. Времени для военного строительства у них предостаточно.



И они его с толком используют для превращения Прибалтики и Польши не в форпост, не в неприступную крепость, а в плацдарм для атаки на Россию, где будет развернута мощнейшая ударная группировка, нависшая над центром страны.



И это уже не Тартус и даже не Гюмри. Игнорировать или недооценивать такую угрозу будет невозможно. И это потребует от Москвы превращения Ленинградской, Тверской, Псковской и Смоленской областей в сплошной укрепрайон со значительным количеством войск. Которые уж точно не получится никуда перебросить.



К этому можно прибавить уже пылающие юго-западные границы. А в перспективе и угроза на центральноазиатском направлении: активизация американских усилий в этом регионе говорит, что и там вскоре начнутся проблемы.







Расчет Вашингтона прост: превращение России в осажденную крепость и необходимость держать войска в повышенной боевой готовности вдоль значительной части ее границ значительно снизит, по крайней мере, на некоторое время, возможности оказывать «непропорционально большое влияние в некоторых регионах».



