Облили водой и "отправили" в Россию: На украинского депутата напали коллеги

Харьковского депутата Андрея Лесика едва не избили на трибуне. В Сети появилось видео потасовки - парламентария облили водой, крича ему, чтобы он отправлялся в Россию.

Депутат Харькова от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик подвергся нападкам коллег, причём не только словесным.

Во время его выступления на сессии горсовета его начали перекрикивать фразами "Позор" и "Чемодан, вокзал, Россия". Вскоре ряд депутатов приблизились к трибуне, на которой стоял Лесик, и попытались устроить драку. В заключение парламентария облили водой.

Видео конфликта быстро разошлось по украинским СМИ и сетям.

Во время выступления на русском языке Лесик пытался рассказать о визите СБУ в офис его партии.