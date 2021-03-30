Облил грязью Путина: Чем рискует Литва

Интересно, кто-нибудь в России помнит, такой Гитанас Науседа и как называется государство, лидером которого он является? А это целый президент Литвы – и он тоже вслух назвал Владимира Путина убийцей. Прямо как большой.

Про Науседу многие узнали только сейчас, когда – очень даже не от хорошей жизни – он вслед за своим заокеанским патроном президентом США Джо Байденом обозвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Надо сказать, что просто так это сделать он постеснялся. Или побоялся. Поэтому поступил в точности как патрон: в ответ на вопрос журналиста новостного агентства BNS, о котором в широком мире тоже никто ничего ранее не знал, мог бы Науседа назвать Путина по примеру хозяина Белого дома "убийцей", президент Литвы ответил: "К сожалению, да".

Голос с "задней лавки"

Президент Литвы увидел "множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство… по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно".

С высоты своего мнимого цивилизационного и политического "величия" Науседа погрузился далее во внутрироссийские дела, утверждая, что власти России "явно вздрагивают от крепнущей оппозиции", которую пытаются подавить "самым грубым образом".

Далее глава американского протектората, в который превратилась эта бывшая советская республика и часть Российской Империи, стал критиковать европейских политиков:

И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе – это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далёкими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое.

Ну не знают в Берлине и Париже, что такое Россия. Литва же, отметил Науседа, не будет "равнодушно сидеть на задней лавке", видя, как по соседству грубо нарушаются права человека. А на самом деле, добавим от себя, бьют по рукам тем, кто под этим благовидным прикрытием намерен распространить свою власть дальше на восток, где ещё должны поучиться у Литвы умелому применению полицейских методов и политическому сыску, в чём Вильнюс столь преуспел.

Что это было?

Что означает сие эпигонство? Желание стать известным за пределами крошечной страны, уцелевшей в этом мире милостью России? Безусловно, да. Стремление поскорее выслужиться перед американцами и лично Байденом? Конечно, да. Желание обратить на свою никому не нужную страну внимание Европы? Да, так. Но это ещё не всё. Потому что выпад литовского президента преследует цель заработать политический капитал на "российской угрозе", чтобы конвертировать его затем в какие-нибудь подачки. После провала организованного США и их европейскими вассалами, включая Литву, приуроченного к выборам госпереворота в Белоруссии, неудачной попытки дестабилизировать Россию с помощью "засланца" Алексея Навального, потери доходов от российского и белорусского транзита Науседе ничего другого и не остаётся. К возникшим перед Вильнюсом проблемам следует также добавить невозможность избавиться от газовой зависимости от России и продиктованный политическими причинами отказ от дешёвой электроэнергии Белорусской АЭС.

Это убивает экономику Литвы, больно бьёт по и без того низкому уровню жизни её вымирающего и разбегающегося по заграницам населения, лишает страну перспектив развития.

О чём Москва должна напомнить Литве?

Виноват во всём этом литовский правящий класс, но он в этом никогда не признается. Зато как удобно перевести стрелки на "убийцу" Путина и злобную Россию в надежде обратить на Литву и её нужды внимание Запада, прежде всего США. Наказания со стороны Москвы за наглые и враждебные речи Науседа, похоже, не боится, а свои претензии считает обоснованными.

Не пора ли России ему кое-что для начала напомнить? Хотя, впрочем, и русским тоже не стоит об этом забывать. Забитую поляками Литву Россия получила по наследству от уничтожившей саму себя шляхетской Польши. Победа СССР над гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны спасла литовцев от онемечивания. При "советской оккупации" экономика, культура и численность населения Литвы стремительно росли, её территория увеличилась примерно на треть, а польский город Вильно стал литовским Вильнюсом.

Кстати, "интересы Литвы в округе Вильно" были впервые признаны в пакте Молотова – Риббентропа, хотя литовцы даже в Каунасе составляли тогда меньшинство населения. Сталин присоединил к Литве целый ряд польских и белорусских территорий, в том числе широко известный курорт Друскининкай (Друскеники), а также купленный у Германии за 7,5 миллиона золотых долларов т. н. Сувалкский выступ. В годы нацистской оккупации Литва превратилась в "генеральный округ" рейхскомиссариата Остланд. За то, чтобы он снова стал Литвой, только на её территории отдали свои жизни свыше 80 тысяч советских солдат и офицеров. После войны Москва сделала Литве ещё несколько щедрых территориальных подарков – Мемельский (или Клайпедский) край, часть территории бывшей Восточной Пруссии, в том числе половину Куршской косы.

Поэтому, видя сегодня к себе со стороны Вильнюса столь враждебное, несмотря на все благодеяния, отношение, Москве давно пора напомнить Литве: не провоцируйте, прежде чем предъявлять претензии, откажитесь вначале от плодов "оккупации". Кто знает, может быть, в будущем зайдёт разговор о том, что Сувалкский выступ, например, очень бы пригодился России для установления сухопутной связи с Калининградом.