|
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
17 октября 2021, 01:25 • 28 • Политика
Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Она облетела земной шар и поразила цель, сильно удивив спецслужбы США. "Мы не знаем, как они это сделали", - заявили они.
В Китае испытали космическую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Она облетела земной шар и поразила цель. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.
Отмечается, что испытания, о которых идёт речь, прошли ещё в августе этого года. Китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.
Далее информация источников различается. Одни утверждают, что ракета промахнулась мимо своей цели. Другие говорят, что цель была поражена. В любом случае представители спецслужб США оказались удивлены возможностями Китая.
- заявили источники в спецслужбах.
Подпишитесь на нас
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2021, 00:35
|
12 октября 2021, 17:00
|
12 октября 2021, 03:35
|
12 октября 2021, 15:15
|
14 октября 2021, 01:05
|
11 октября 2021, 04:50
|
10 октября 2021, 00:15