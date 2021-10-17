Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом

Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Она облетела земной шар и поразила цель, сильно удивив спецслужбы США. "Мы не знаем, как они это сделали", - заявили они.

В Китае испытали космическую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Она облетела земной шар и поразила цель. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Отмечается, что испытания, о которых идёт речь, прошли ещё в августе этого года. Китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

Далее информация источников различается. Одни утверждают, что ракета промахнулась мимо своей цели. Другие говорят, что цель была поражена. В любом случае представители спецслужб США оказались удивлены возможностями Китая.

Мы не знаем, как они это сделали,

- заявили источники в спецслужбах.