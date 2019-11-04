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Облетать Россию слишком дорого: Украина приготовилась к печальному сценарию
04 ноября 2019, 08:54 • 30 • В мире
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией. Как отметил политолог Сергей Белашко на своей странице в Facebook, только на облёт российской территории авиаперевозчики тратят десятки тысяч долларов. В итоге всё может привести к печальному сценарию для украинской авиаотрасли.
Украинский политолог Сергей Белашко выступил с инициативой договориться Киеву и Москве о возобновлении авиаперелётов. Он на странице в Facebook отметил, что без договорённости с РФ украинскую авиаотрасль может ждать печальный сценарий.
Политолог попытался в цифрах описать всю трагедию сложившейся ситуации.
В частности, указал Белашко, стоимость на маршруте Киев - Алматы составляет десять тысяч долларов, а на маршруте Киев - Пекин - 15 тысяч. И такая дороговизна полётов объясняется необходимостью облетать территорию РФ.
Он подчеркнул, что если в ближайшее время Киев не станет решать этот вопрос, то "украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата".
В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полёты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввёл санкции против российских авиакомпаний из-за их полётов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними, напоминает "Лента.ру".
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