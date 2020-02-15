Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами

Российские ударно-разведывательные беспилотники получат малогабаритные авиационные боеприпасы массой от 50 до 100 кг. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По его словам, новые средства поражения войдут в арсенал БПЛА компании Sukhoi и группы «Кронштадт» — двух флагманов отечественной беспилотной отрасли. Оба предприятия разрабатывают тяжёлые аппараты, способные наносить авиаудары, — «Охотник», «Альтиус-У», «Орион» и «Сириус». По мнению экспертов, отечественные БПЛА могут уничтожать широкий спектр целей, а появление в арсенале малогабаритных боеприпасов повысит их эффективность.

Новейший ударный беспилотник «Охотник» во время первого совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России РИА Новости © Минобороны России

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал журналистам о разработке малогабаритных боеприпасов для беспилотников производства компании Sukhoi и ООО «Группа «Кронштадт».

«Вопрос актуален, разработчики стараются уменьшать как габаритные, так и весовые характеристики авиационных систем поражения. Изделия в категории от 50 до 100 кг будут крайне востребованы», — сказал Обносов.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, отечественные беспилотники тяжёлого класса не всегда могут применять штатные авиационные боеприпасы ВКС из-за их массогабаритных характеристик.

По словам аналитиков, боевая нагрузка БПЛА может значительно уступать грузоподъёмности строевых истребителей и бомбардировщиков. По этой причине арсенал российских дронов будет состоять преимущественно из специальных облегчённых ракет и корректируемых бомб.

«Миниатюризация средств поражения для авиации в целом и БПЛА в частности — это общемировой тренд. Если мы говорим про конфликты низкой интенсивности и антитеррористические операции, то там, как правило, нет острой необходимости применять полутонные бомбы, особенно с беспилотника», — пояснил RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов.

Эксперт высоко оценил профессиональные качества инженеров КТРВ и Обносова лично. По его словам, специалисты корпорации способны создать эффективные малогабаритные боеприпасы для пополнения арсенала перспективных БПЛА.

В разговоре с RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян подчеркнул, что применение боеприпасов с беспилотников происходит в автоматическом режиме. Однако команду на пуск может отдавать только оператор.

«Взаимодействие с самолётом-лидером»

Борис Обносов не уточнил, для каких моделей БПЛА создаются малогабаритные боеприпасы. Однако известно, что Sukhoi и «Кронштадт» последние годы разрабатывают несколько разведывательно-ударных БПЛА тяжёлого класса.

Наиболее выдающимися возможностями, по мнению экспертов, обладает беспилотник С-70 «Охотник». Первый полёт аппарат совершил в августе прошлого года, а в сентябре поднялся в воздух вместе с истребителем пятого поколения Су-57.

«Во время полёта было отработано взаимодействие между БПЛА «Охотник» и самолётом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО», — сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, «которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения».

С-70 оснащён однодвигательным силовым агрегатом (предположительно, АЛ-41Ф-1), нетрадиционным для отечественной авиастроительной школы.

«Выбор в пользу однодвигательной установки действительно кажется необычным. Однако это не дань какой-либо моде. Необходимость в таком силовом агрегате продиктована сложными инженерными расчётами, направленными на обеспечение заданных лётных характеристик», — отметил Дьяконов.

Характеристики «Охотника» не раскрываются, однако на кадрах полёта в паре с Су-57 видно, что по размерам он близок к пилотируемому истребителю ВКС. Эксперты полагают, что масса С-70 составляет порядка 20 тонн, всё вооружение БПЛА размещается внутри фюзеляжа.

Заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов в разговоре с RT предположил, что по ряду систем и агрегатов «Охотник» будет унифицирован с Су-57. Кроме того, обе машины, по его мнению, будут действовать на поле боя в едином тактическом звене.

«Велика вероятность, что в будущем задачу прорыва ПВО противника будет выполнять звено в составе двух истребителей и трёх тяжёлых БПЛА. Речь идёт о связке Су-57 и «Охотника», — рассуждает Попов.

Схожей точки зрения придерживается и Эдуард Багдасарян. Правда, по его мнению, «Охотник» сможет также выполнять задачи совместно с другими истребителями ВКС. Кроме того, как считает эксперт, С-70 способен действовать автономно, поскольку обладает грузоподъёмностью, сравнимой с некоторыми истребителями.

«Полезная нагрузка «Охотника», как я думаю, составляет около четырёх тонн. Конечно, этот показатель будет меняться в зависимости от количества топлива, дальности и высоты полёта. Тем не менее очевидно, что перед «Охотником» открываются широкие перспективы. Он сможет нести бомбы разного калибра, его арсенал будет весьма разнообразен», — отметил Багдасарян.

«Точнее поражать объекты противника»

Помимо Sukhoi, флагманом отечественной беспилотной промышленности является «Кронштадт». При участии этой компании разрабатывается тяжёлый турбовинтовой БПЛА «Альтиус-У». В августе 2019 года он совершил свой первый полёт. По информации Минобороны, аппарат «способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток».

В конце августа «Известия» со ссылкой на источники в Главном штабе ВМФ и ВКС сообщили, что «Альтиус-У» планируется выпускать в двух версиях — разведывательной и ударной. Первая модификация беспилотника будет оснащена сверхдальними радиолокаторами и новейшим оптико-электронным оборудованием, вторая — противокорабельной ракетой (предположительно, X-35).

Масса «Альтиуса-У» составляет порядка 5—6 тонн, боевая нагрузка — 1—2 тонны (по разным данным), размах крыла — 28,5 м, длина корпуса — 11,6 м, крейсерская скорость — 150—250 км/ч.

БПЛА способен подниматься на высоту 12 тыс. м и преодолевать расстояние до 10 тыс. км.

Однако главным детищем «Кронштадта» считается беспилотник «Орион». Масса БПЛА составляет 1 тонну, боевой нагрузки — 200 кг. Размах крыльев аппарата достигает 16 м, длина корпуса — 8 м, потолок высоты — 7,5 км. В воздухе БПЛА может находиться до 24 часов, но дальность его полёта невелика — 300 км.

Сейчас «Кронштадт» создаёт модернизированную версию «Ориона». Её макет был представлен в августе на МАКС-2019 (Жуковский). Как рассказал в интервью RT генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков, БПЛА имеет дополнительный контур управления, который позволяет интегрировать аппарат в информационные системы РФ и зарубежных государств.

«Кронштадта» в 2022 году планирует поднять в воздух перспективный тяжёлый беспилотник «Сириус». Как рассчитывают в компании, БПЛА будет способен преодолевать расстояние 10 тыс. км и находиться в воздухе до 40 часов. Масса полезной нагрузки беспилотника — 1 тонна, длина — 13 м, размах крыльев — 30 м, крейсерская скорость — 295 км/ч, высота полёта — до 12 км.

Как отметил беседе с RT Сергей Богатиков, «Сириус» будет управляться с помощью спутникового канала. Аппарат не будет привязан к традиционным средствам связи, поэтому, как полагает руководитель «Кронштадта», беспилотником будет проще управлять в условиях труднодоступной местности, где часто прерывается радиосигнал.

Эксперты подчёркивают, что появление линейки тяжёлых разведывательно-ударных БПЛА заметно повысит боевые возможности Воздушно-космических сил и ВМФ РФ. Кроме того, применение таких аппаратов снизит риск для жизни и здоровья военных лётчиков.

«Самое главное, что дают разведывательно-ударные БПЛА, — это отсутствие риска для военнослужащих на театре военных действий. Современные беспилотники способны поражать широкий спектр целей — бронетехнику, инженерные сооружения, живую силу, объекты инфраструктуры. В принципе, всё то же самое, что делает пилотируемая оперативно-тактическая авиация», — сказал Багдасарян.

В свою очередь, Дмитрий Дьяконов считает, что разведывательно-ударные беспилотники РФ будут применяться в основном для нанесения точечных ударов. Именно с этой целью КТРВ создаёт малогабаритные боеприпасы.

«Мировой опыт свидетельствует о том, что пилотируемая боевая авиация не потеряет своего ведущего значения с широким распространением тяжёлых БПЛА. Однако беспилотники станут, например, незаменимыми помощниками при проведении спецопераций за рубежом. Малогабаритными ракетами и бомбами они смогут точнее поражать объекты противника», — подытожил Дьяконов.