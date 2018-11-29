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«Облегчит жизнь льготникам»: как будет работать новый закон об упрощённом получении субсидий на оплату ЖКХ
29 ноября 2018, 18:54 • 89 • В России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение льгот на оплату услуг ЖКХ. Теперь не нужно будет предоставлять справку об отсутствии задолженности: все необходимые данные будут собираться с помощью Государственной информационной системы ЖКХ. Эксперты подчеркнули, что нововведение облегчит жизнь гражданам, имеющим право на субсидии, так как им не придётся тратить время на оформление дополнительных документов.
© Алексей Мальгавко / РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. Изменения были внесены в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ.
Теперь орган исполнительной власти должен самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий. Информация о судебных актах по долгам будет содержаться в системе Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Законопроект был разработан депутатами «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Важность изменений отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнивший о случаях, когда некоторые граждане лишались льгот на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставляющих данные о наличии долгов.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Изменения должны вступить в силу 1 января 2021 года.
Субсидии малообеспеченным гражданам
Изменения в законодательстве коснутся прежде всего малообеспеченных граждан, пояснил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.
Он также отметил, что информация о задолженностях будет храниться в ГИС ЖКХ. Эта система содержит и другие данные о коммунальных услугах: сведения о платежах граждан, о тарифах и об управляющих компаниях. То есть «всю информацию, которая должна быть в открытом доступе в рамках законодательства», заключил Качкаев.
Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова отметила, что механизм определения граждан, которым положены субсидии, зависит от региона. Так, в Москве сумма затрат на коммунальные услуги для категории малоимущих граждан не должна превышать 12%, а в регионах она составляет от 15% до 20%.
По её оценке, новый закон «облегчит жизнь всем гражданам, которые получают субсидии или льготы», так как им не придётся тратить своё время, оформляя дополнительные документы.
Улучшение услуг ЖКХ
Ранее Путин подписал документ о продлении деятельности Фонда содействия реформированию до 1 января 2026 года. Эта госорганизация занимается созданием безопасных и благоприятных условий проживания, а также стимулированием реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Как ранее отмечал Володин, особенно эффективно проводится работа по финансированию капремонтов и переселения граждан из непригодных для проживания помещений.
«Ликвидация аварийного жилья — важный фактор повышения качества жизни населения… За 2008–2018 годы новое жильё получили 1,02 млн человек, ликвидировано 15,85 млн квадратных метров аварийного жилья», — сказал он.
Кроме того, субъекты России совместно с Минстроем разрабатывают региональную программу по строительству и модернизации систем водоочистки, чтобы довести качество воды до целевых показателей в рамках реализации проекта «Чистая вода».
Предполагается, что в населённых пунктах с небольшой численностью локальные очистные сооружения являются более эффективными как по инвестиционным, так и по эксплуатационным характеристикам. Таким образом, ведомству предстоит рассмотреть различные варианты очистки воды в регионах.
Также ведётся работа над улучшением учёта и удобства оплаты услуг ЖКХ. Так, газета «Известия» сообщала, что в домах, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года, предполагается установка счётчиков расхода энергоресурсов, которые будут передавать данные дистанционно. Таким образом, гражданам не нужно будет самостоятельно собирать и передавать показания счётчиков, а также следить за сроками поверки устройств.
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