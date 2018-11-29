«Облегчит жизнь льготникам»: как будет работать новый закон об упрощённом получении субсидий на оплату ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение льгот на оплату услуг ЖКХ. Теперь не нужно будет предоставлять справку об отсутствии задолженности: все необходимые данные будут собираться с помощью Государственной информационной системы ЖКХ. Эксперты подчеркнули, что нововведение облегчит жизнь гражданам, имеющим право на субсидии, так как им не придётся тратить время на оформление дополнительных документов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. Изменения были внесены в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ.

Теперь орган исполнительной власти должен самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий. Информация о судебных актах по долгам будет содержаться в системе Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Законопроект был разработан депутатами «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Важность изменений отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнивший о случаях, когда некоторые граждане лишались льгот на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставляющих данные о наличии долгов.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Изменения должны вступить в силу 1 января 2021 года.

Субсидии малообеспеченным гражданам

Изменения в законодательстве коснутся прежде всего малообеспеченных граждан, пояснил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Если расходы на ЖКХ, по федеральному законодательству, составляют 22% от общего дохода семьи, тогда гражданин, чтобы получить субсидию, должен принести справку, что у него нет долгов по оплате ЖКХ. Теперь, по новому закону, требовать справку при начислении субсидий социальным службам нельзя. Они сами должны запрашивать эти документы у различных департаментов и структур», — сказал Качкаев.

Он также отметил, что информация о задолженностях будет храниться в ГИС ЖКХ. Эта система содержит и другие данные о коммунальных услугах: сведения о платежах граждан, о тарифах и об управляющих компаниях. То есть «всю информацию, которая должна быть в открытом доступе в рамках законодательства», заключил Качкаев.

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Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова отметила, что механизм определения граждан, которым положены субсидии, зависит от региона. Так, в Москве сумма затрат на коммунальные услуги для категории малоимущих граждан не должна превышать 12%, а в регионах она составляет от 15% до 20%.

«Помимо малообеспеченных граждан, в России существует множество льготных категорий. Это и ветераны, и многодетные семьи, и инвалиды, и ряд других. Этим категориям граждан также положены субсидии», — напомнила эксперт в разговоре с RT.

По её оценке, новый закон «облегчит жизнь всем гражданам, которые получают субсидии или льготы», так как им не придётся тратить своё время, оформляя дополнительные документы.

Улучшение услуг ЖКХ

Ранее Путин подписал документ о продлении деятельности Фонда содействия реформированию до 1 января 2026 года. Эта госорганизация занимается созданием безопасных и благоприятных условий проживания, а также стимулированием реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Как ранее отмечал Володин, особенно эффективно проводится работа по финансированию капремонтов и переселения граждан из непригодных для проживания помещений.

«Ликвидация аварийного жилья — важный фактор повышения качества жизни населения… За 2008–2018 годы новое жильё получили 1,02 млн человек, ликвидировано 15,85 млн квадратных метров аварийного жилья», — сказал он.

Кроме того, субъекты России совместно с Минстроем разрабатывают региональную программу по строительству и модернизации систем водоочистки, чтобы довести качество воды до целевых показателей в рамках реализации проекта «Чистая вода».

Предполагается, что в населённых пунктах с небольшой численностью локальные очистные сооружения являются более эффективными как по инвестиционным, так и по эксплуатационным характеристикам. Таким образом, ведомству предстоит рассмотреть различные варианты очистки воды в регионах.

Также ведётся работа над улучшением учёта и удобства оплаты услуг ЖКХ. Так, газета «Известия» сообщала, что в домах, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года, предполагается установка счётчиков расхода энергоресурсов, которые будут передавать данные дистанционно. Таким образом, гражданам не нужно будет самостоятельно собирать и передавать показания счётчиков, а также следить за сроками поверки устройств.