«Облегчить ситуацию в Европе»: как ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может повлиять на рекордные цены на газ

Компания-оператор «Северного потока — 2» начала работы по заполнению газом первой нитки трубопровода. В Nord Stream 2 AG пояснили, что после достижения необходимых показателей объёма и давления начнётся дальнейшее тестирование объекта. В то же время, Датское энергетическое агентство сообщило о выполнении всех условий для ввода в эксплуатацию одной из ниток газопровода. Эксперты отмечают, что Европа заинтересована в скорейшем начале поставок по «Северному потоку — 2» в свете рекордных цен на газ и недостаточной заполненности хранилищ голубого топлива на фоне надвигающегося отопительного сезона.

В понедельник, 4 октября, начался процесс заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — пояснили в компании.

В Nord Stream 2 AG добавили, что перед этим были проведены пусконаладочные работы для проверки целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки. В пресс-службе компании отметили, что о следующих технических шагах сообщат дополнительно.

«Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надёжную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются», — говорится в сообщении.

В то же время, Датское энергетическое агентство распространило заявление, в котором говорится, что оператор «Северного потока — 2» выполнил все условия для ввода одной из ниток газопровода в эксплуатацию.

«Трубопровод B может быть введён в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации», — говорится в заявлении регулятора.

Агентство напомнило, что выдало разрешение на строительство газопровода 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года.

«Разрешения были выданы при ряде условий, некоторые из которых должны были быть выполнены до начала строительства, а некоторые — до введения трубопровода в эксплуатацию. Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этому этапу строительства, а теперь и все соответствующие условия для эксплуатации одного трубопровода, а именно трубопровода В. Для введения трубопровода A в эксплуатацию остаётся выполнить ещё несколько условий», — поясняется в заявлении.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва сделала все необходимые шаги для сертификации «Северного потока — 2».

«Процедуры идут, они достаточно сложные, и ещё трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твёрдо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — сказал он.

Газовый кризис

Сообщение о начале процесса наполнения первой нитки «Северного потока — 2» было обнародовано на фоне продолжающегося в Европе кризиса цен на газ.

Так, 4 октября, по данным биржи ICE, стоимость голубого топлива вновь обновила исторический рекорд, превысив $1200 за тысячу кубов.

Агентство ТАСС со ссылкой на ежемесячную статистику «Газпрома» сообщило, что по состоянию на конец сентября запасы газа в европейских хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне. При этом при текущих темпах закачки Европа может не восполнить до трети объёмов газа, которые были использованы за прошлый сезон.

Отставание по заполненности хранилищ по сравнению с прошлым годом составляет 20,5 млрд кубометров газа, следует из статистики российского газового холдинга. А согласно последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, хранилища в странах ЕС и Великобритании суммарно заполнены на 75,71%.

Здание Еврокомиссии

Reuters

© Yves Herman

На фоне стремительного роста цен на газ и электричество Испания и Франция подготовили ряд предложений по реформе энергетического рынка ЕС. Об этом накануне сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Во-первых, нам необходимо улучшить регулирование рынка газа и управление запасами газа. Во-вторых, обеспечить долгосрочные контракты и регулируемые тарифы на электричество для граждан ЕС, которые должны быть твёрдо увязаны со стоимостью производства электроэнергии», — приводит ТАСС заявление Ле Мэра, сделанное им по прибытии на заседание Еврогруппы.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии RT отметил, что нынешняя ситуация на газовом рынке Европы является прямым результатом энергетической политики Евросоюза. При этом аналитик добавил, что предлагаемые отдельными странами меры вряд ли повлияют на нынешнюю ситуацию с ценообразованием, которая формируется спекулятивными рыночными процессами.

«Это не поможет. Есть торговля, торгово-межевые механизмы, задача которых состоит в том, чтобы получить товар по стоимости, которая удовлетворит потребителя и производителя. На эту ситуацию можно повлиять, только изменив явную спекулятивную направленность на энергетических рынках», — подчеркнул эксперт.

Выход из положения

Напомним, в середине сентября европейские политики попытались возложить ответственность за рост цен на газ на Россию. Группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы могли привести к подобному росту цен на топливо.

В «Газпроме» отвергли обвинения парламентариев, подчеркнув, что компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей, полностью выполняя свои контрактные обязательства. Кроме того, в холдинге отметили, что стремятся «удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».

Инфраструктура «Северного потока — 2»

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt

А в конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» полностью соблюдает свои обязательства и готов нарастить экспорт газа в Европу.

«Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли «Газпром» дальше заключать контракты? «Газпром» заинтересован в этом», — подчеркнул Песков.

По мнению Сергея Пикина, рекордно высокий уровень цен на газ в ЕС будет сохраняться до ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

«Сейчас Европейскому союзу не хватает дополнительных и постоянных потоков газа. Других гарантированных объёмов им взять неоткуда. Чем быстрее европейцы дадут необходимое разрешение, сертифицируют его, чем быстрее «Северный поток — 2» начнёт работать, поставлять коммерческий газ, тем быстрее цена опустится», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович назвал информацию о начале наполнения «Северного потока — 2» газом позитивной новостью прежде всего для самой Европы.

«Рынок ждёт дополнительного притока газа — именно потому, что он поможет сбить цены, которые установились на бирже. Высокие цены вызваны совокупностью факторов — начиная от холодной погоды и заканчивая неправильными решениями европейских регуляторов, которые в течение десятилетий создавали такую модель рынка, которая оказалось не очень надёжной для покупателей», — подчеркнул собеседник RT.

До полной стабилизации ценообразования на газ в ЕС без ограничительных мер странам союза, скорее всего, не обойтись, считает Станислав Митрахович.

«В промышленном секторе ряду предприятий придётся остановить работы. Уже сейчас некоторые предприятия остановлены, но это больше решения их владельцев. Но и не исключены принудительные меры со стороны государств, чтобы энергию использовать для населения», — пояснил аналитик.

При этом он предположил, что высокие цены на газ в ЕС сохранятся до конца следующего сезона.