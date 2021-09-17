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«Обладают уникальными характеристиками»: как зенитные ракетные комплексы С-500 усилят российскую армию

17 сентября 2021, 07:35  •  52 • В России
Государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, и российские войска начали получать первые образцы этого вооружения, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в отдалённой перспективе новейшие комплексы могут быть экспортированы в другие страны, но только после насыщения потребностей отечественных вооружённых сил. Эксперты отмечают, что благодаря уникальным характеристикам, например, способности поражать цели в космосе, система С-500 значительно усилит противовоздушный и противоракетный потенциал России.
 
Испытания С-500 на полигоне Капустин Яр РИА Новости © Минобороны России
 

В российские войска после завершения государственных испытаний начали поступать перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом в кулуарах Тюменского нефтегазового форума журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава», — приводит ТАСС слова Борисова.

В конце мая о скором начале поставок новейших систем в войска говорил президент России Владимир Путин.

«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Тогда глава государства отметил, что между предприятиями военно-промышленного комплекса и Минобороны налажено эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта.

20 июля в пресс-службе военного ведомства сообщили об успешных испытательных стрельбах: «На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля, цель поражена».

Военные подчеркнули, что боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надёжность С-500. В Минобороны добавили, что планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО, которое обеспечивает защиту Москвы и Центрального промышленного района.

Противокосмическая оборона

Зенитная ракетная система С-500 производства концерна «Алмаз-Антей» предназначена для поражения всех существующих и перспективных средств воздушного и космического нападения во всём диапазоне высот и скоростей.

С-500 представляет собой новое поколение ЗРС, в которой применяется принцип раздельного решения задач по уничтожению аэродинамических и баллистических целей.

Главной задачей комплекса является уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости — межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полёта. Также С-500 способен поражать самолёты и БПЛА.

  • Испытательные боевые стрельбы С-500 по скоростной баллистической цели
  • РИА Новости
  • © Минобороны России

В июле начальник зенитных ракетных войск ВКС России Сергей Бабаков сообщил, что новые комплексы смогут уничтожать и гиперзвуковое оружие.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — приводит его слова газета «Красная Звезда».

Ещё в 2017 году генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов сообщил, что новая система будет конструктивно и технически отличаться от С-400, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты.

В 2020 году Созинов сообщил, что С-500 сможет перехватывать цели на высоте в сотни километров от поверхности земли.

«Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли... Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны», — подчеркнул конструктор.

Созинов добавил, что разработчики постарались дать С-500 все необходимые средства для борьбы с перспективными целями на десятилетие вперёд.

«Мы постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения и полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые ещё отсутствуют, но могут появиться через пять, семь или десять лет», — рассказал генеральный конструктор «Алмаз-Антей».

Точные тактико-технические характеристики С-500 «Прометей» пока неизвестны, однако в открытых источниках сообщалось, что радиус поражения ЗРС может достигать 600 км. По некоторым данным, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, а также боевые блоки, идущие на гиперзвуке.

«Комплекс С-500 будет оснащён ракетами, которые смогут работать по различным целям, в том числе по гиперзвуковым и по объектам ближнего космоса. Кроме того, данная система сможет поражать ракеты средней и меньшей дальности, и межконтинентальные баллистические ракеты, которые стартуют с расстояния 3,5 тыс. км. Эта многоплановость и многовекторность делает систему уникальной», — отметил в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Отдалённые перспективы экспорта

Разработка и испытания новой зенитной ракетной системы в России привлекает внимание западного экспертного сообщества. Так, американский военно-политический портал The National Interest выпустил про неё материал под названием «Российские С-500: козырь против американских ракет и истребителей?».

«С-500 — это российский флагманский зенитный комплекс, предусматривающий всестороннее улучшение характеристик по сравнению с уже стоящей на вооружении мощной системой С-400 «Триумф». Согласно имеющейся информации, С-500 способен перехватывать воздушные цели, скорость которых превышает 5 Махов: гиперзвуковые крылатые ракеты и другие цели, в том числе БПЛА, а также, потенциально, некоторые виды низкоорбитальных спутников», — говорится в статье.

  • Российские С-500: козырь против американских ракет и истребителей?
  • © The National Interest

Особую опасность для воздушных средств США, по мнению авторов The National Interest, С-500 может представлять, так как она «в существенной степени дополняет потенциал российских вооружённых сил в сфере противодействия стелс-технологии».

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Стоит отметить, что вице-премьер Юрий Борисов допустил: в будущем С-500 могут быть представлены на экспортном рынке, в частности поставлены в Индию. Однако, подчеркнул вице-премьер, это произойдёт только после полного удовлетворения потребностей российской армии в этих системах.

«Потенциально, да... Но в практических планах пока нет договорённостей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооружённые силы, мы не продаём за границу», — ответил Борисов на вопрос, может ли индийская сторона стать первым зарубежным покупателем С-500.

Вице-премьер добавил, что данный вопрос — это «перспектива не ближайших лет», однако Индия, по его словам, пользуется особым доверием как крупнейший экспортёр российского вооружения.

«Порой мы продаём Индии то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами», — подчеркнул Борисов.

По словам Виктора Литовкина, стоит ожидать, что страны, уже купившие у РФ комплексы С-400, будут заинтересованы и в приобретении С-500.

«Применять такой комплекс смогут только страны с высокоразвитым личным составом, который сможет подобную высокотехнологичную технику эксплуатировать. Это могут быть Китай, Турция и Индия после серьёзной переподготовки личного состава. Можно предположить, что экспортный вариант и паспорт для экспортной поставки для этих систем будут получены в 2025—2026 году», — рассказал эксперт.

В свою очередь, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов подчеркнул, что сначала С-500 благодаря своим уникальным характеристикам усилят Вооружённые силы России.

«Комплекс С-500 обладает уникальными характеристиками, в частности он состоит из противоракетной и противосамолётной частей, что позволяет поражать все виды целей, включая гиперзвуковые ракеты и спутники на низких орбитах. Другая особенность данной системы заключается в новых радиолокационных станциях разного диапазона, которые позволяют с высочайшей вероятностью обнаруживать цели противника, сопровождать их, а после — автоматически наводить ракету», — отметил собеседник RT.

Кроме того, что этот комплекс имеет высочайший уровень автоматизации, а также отличается высокой мобильностью и высокой скоростью приведения в боевую готовность после марша, заключил Юрий Кнутов.

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