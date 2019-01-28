«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота

Оборонный колледж НАТО проанализировал военно-морскую политику России и состояние флота государства. В докладе, опубликованном в январе 2019 года, отмечается, что руководство страны «ставит реалистичные задачи» перед ВМФ и во многом делает ставку на ракетные силы, а не на строительство крупных судов. Это позволяет РФ сохранить за собой звание второй по мощи морской державы, считает автор документа. Эксперты полагают, что признание потенциала российского военно-морского флота — это позитивный сигнал. В то же время аналитики подчёркивают, что в докладе стратегию Москвы пытаются представить как наступательную и агрессивную, но на самом деле основная задача ВМФ — защита границ.

Оборонный колледж НАТО — научное и учебное заведение Североатлантического альянса, основанное в 1951 году, — в январе текущего года опубликовал подробный обзор российских «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». Этот документ был утверждён указом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2018 года и определял основные направления, стратегические цели и приоритеты развития военно-морского флота нашей страны, а также охраняющих прибрежные воды пограничных органов ФСБ.

Русский реализм

С точки зрения автора доклада — британского аналитика Ричарда Коннолли, занимающегося также изучением нашей страны в рамках программ авторитетного Королевского института международных отношений (Chatham House), — важнейшей чертой российской военно-морской политики являются «не чрезмерно амбициозные планы по оспариванию мировых океанов, а, напротив, постановка реалистичных задач для своих военно-морских сил».

Коннолли оспаривает точку зрения тех критиков программного российского документа, которые упрекают его авторов в прожектёрстве, постановке якобы заведомо невыполнимых задач, таких как ввод в строй новых авианосцев, и лоббировании интересов ВПК.

«Военно-морская доктрина России представляет собой более значимый документ, чем предполагали большинство аналитиков, — утверждает Ричард Коннолли. — Изложенные в ней цели по большей части реалистичны, поскольку планы по их достижению опираются на использование ракетных комплексов дальнего радиуса действия, а не на строительство крупных надводных судов».

Коннолли подчёркивает, что Россия делает упор на развитии флота, который сможет уничтожать цели на территории противника. В сдерживании ядерной угрозы и противодействии американским планам «быстрого глобального удара», отмечает он, силы ВМФ, оснащённые ядерным оружием, играют важнейшую роль.

Но во многих случаях, считает натовский аналитик, для удара по объектам противника достаточно небольших кораблей, оснащённых ракетами дальнего радиуса действия. Также, по его словам, развитие российского ВМФ подтверждает тенденцию, что разделение военно-морских сил на флот открытого моря и флот ближнего моря, характерное для стратегического мышления стран НАТО, становится всё менее актуальным.

При этом обозначенная в «Основах государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» задача сохранения за нашей страной второго места в мире по мощи флота, по мнению Ричарда Коннолли, является вполне реалистичной. Российский флот именно благодаря своему ракетному вооружению ещё долго будет мощнее китайского, несмотря на программу усиленного военно-морского строительства КНР.

«Если сравнивать Россию с Китаем, то способности российского ВМФ наносить ракетные удары дальнего радиуса действия против надводных и наземных целей, вероятно, выше и, скорее всего, возрастут в ближайшие годы», — подчёркивает Коннолли.

Флот обороны

«НАТО обращает внимание на растущий потенциал российского военного флота — это, безусловно, позитивный сигнал для нашей страны, — отметил в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — Если в НАТО высоко оценивают наши возможности и угрозы в свой адрес, это показывает позитивный тренд в развитии российского ВМФ».

В то же время эксперт отметил, что в Оборонном колледже НАТО стремятся представить российскую военно-морскую стратегию наступательной и агрессивной, тогда как главная задача нашего флота — оборона страны.

Корабли ВМС США USS Ronald Reagan и USS John C. Stennis

© Official U.S. Navy Page / Flickr

«Российская стратегия отличается тем, что использует флот с целью обороны, — утверждает военный политолог. — В свою стратегию Россия закладывает оборону наших границ, а не наступательные операции».

С этой точкой зрения согласен и бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

«Наша позиция в области развития ВМФ — это защита наших границ, — заявил Селиванов в разговоре с RT. — Мы не собираемся ни на кого нападать. Но лезть к нам не стоит. ВМФ готов к обороне, наступлению и уничтожению противника в случае нападения».

По словам Александра Михайлова, агрессивные намерения, скорее, свойственны вероятным противникам российского военно-морского флота. Для США и Великобритании привычно рассматривать флот в качестве главного инструмента проецирования силы и нападения на другие страны. Для России же флот — «это способ контроля своих морских границ, перемещения личного состава и боевой техники в зону боевых действий».

При этом запугивание западного общества российской ракетной мощью призвано психологически поддержать идею о выходе США из ДРСМД, полагает эксперт.

«НАТО пытается перевести тему в плоскость потока обвинений по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США выходят, и вывести этот дискурс в СМИ. Это часть большой информационной работы в данном направлении», — утверждает Михайлов.

Ключевой «Калибр»

По мнению эксперта НАТО, потенциал российского военно-морского флота значительно повысило развёртывание крылатых ракет «Калибр». В частности, использование этих ракетных комплексов дальнего радиуса действия, по словам эксперта, придало российскому военно-морскому флоту «большую гибкость».

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» запускает ракету «Калибр»

РИА Новости

© Денис Абрамов

«Благодаря «калибризации» модернизированных надводных кораблей (например, ряда эсминцев класса «Удалой») и подводных лодок (например, подводных ракетных крейсеров класса «Антей») советской постройки, а также недавно построенных кораблей — от небольших патрульных судов класса «Василий Быков» до более крупных фрегатов класса «Адмирал Горшков» и многоцелевых подводных лодок класса «Ясень М» — ВМФ России сейчас обладает беспрецедентными возможностями наносить по наземным целям нестратегические удары с использованием ядерных и обычных вооружений», — утверждается в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса.

Как считает натовский эксперт, современный российский флот обладает даже большими возможностями проведения операций против целей на территории противника, чем огромный океанский советский флот периода 1956—1985 годов, когда главнокомандующим ВМФ СССР был прославленный флотоводец и военный теоретик адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков.

Поэтому, по мнению Ричарда Коннолли, хотя широкая мировая общественность открыла для себя «Калибры» после их применения в Сирии, лица, отвечающие в странах НАТО за принятие решений, должны внимательно присмотреться к вооружению российского ВМФ дальнобойными и высокоточными ракетами.

«Российские ракеты «Калибр» превышают дальность конкурента в своём классе — американских ракет Tomahawk, — отмечает Александр Михайлов. — Для американской стороны это весьма безрадостное известие. Ракеты «Калибр» берут дальностью, могут поражать цели на расстоянии около 2000 км и позволяют судам не перемещаться на огромные дистанции. Тем более предполагаемые зоны, где могут произойти военные конфликты, находятся в досягаемости российских ракет «Калибр» со стороны акватории Средиземного моря. В их радиусе поражения весь Ближний Восток, пол-Европы и пол-Африки».

Кроме того, как подчеркнул эксперт, в ближайшее время на вооружение российского флота должны поступить небольшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», что позволит вооружить ими малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М». 21 января об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главкомат ВМФ.

«Циркон» тоже будет менять баланс сил, так как он гораздо быстрее, чем те средства ПРО, которые могут попытаться его сбить», — утверждает Михайлов.

В то же время, как отметил Валентин Селиванов, несмотря на высокие оценки зарубежного эксперта, одни лишь ракеты не могут полностью изменить баланс сил на морских просторах.

«Но они пополняют нашу копилку боевых возможностей, — отметил RT Селиванов. — ВМФ РФ может достойно ответить на внешние вызовы в море и в океане».

Границы на замке

В докладе Оборонного колледжа НАТО также отмечается роль ФСБ в качестве ключевой организации при охране морских границ России. Служба может оказаться подходящей силой в тех случаях, когда речь идёт об охране якобы «спорных» водных территорий, например около Крыма, в Азовском море, а также в Арктике и Каспийском море — в будущем именно там могут возникнуть конфликты, утверждает автор.

Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Полярная звезда» береговой охраны пограничной службы ФСБ России

РИА Новости

© Сергей Ещенко

«Из недавних действий морских сил ФСБ, в том числе в Азовском море, следует, что определение круга обязанностей ФСБ в рамках военно-морской политики, возможно, намекает на более активное использование службы для достижения целей российского государства в будущем», — утверждает Ричард Коннолли.

Он отмечает, что Россия уделяет значительное внимание защите своих экономических интересов в море, о чём свидетельствует и текст «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».

В целом, по мнению натовского эксперта, сейчас военно-морские силы России могут отвечать за «гораздо более широкий диапазон» непредвиденных угроз, чем десятилетие назад. Согласно его прогнозу, в будущем ВМФ России станет ещё «более гибким и полезным компонентом военно-политического инструментария» Москвы.

Чтобы сохранить свою конкурентоспособность и суверенитет, России необходимо развивать экономические, технологические и политические возможности, отмечает автор доклада.

«В рамках военно-морской доктрины констатируется необходимость закрепления за Россией статуса «великой морской державы», поскольку сильный флот нужен ей для сохранения ведущей роли в многополярном мире», — утверждает Ричард Коннолли.

По словам опрошенных RT экспертов, модернизация российского флота в полной мере способствует выполнению этой задачи.

«Российский флот и пограничные силы ФСБ боеспособны на 100%, — утверждает адмирал Валентин Селиванов. — И готовы в любую минуту выполнить все свои задачи. В своё время ещё Александр lll сказал, что у России только два союзника — армия и флот».