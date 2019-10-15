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Облачившаяся во все черное Скворцова "нарушила" позволение саудовского принца
15 октября 2019, 20:54 • 146 • В мире
Вместе с президентом России в Саудовскую Аравию с визитом приехала представительная правительственная делегация, в состав которой вошла и российский министр здравоохранения Вероника Скворцова. На фотографиях с приема в королевском дворце она предстала в наряде, почти полностью соответствующем требованиям ислама: в длинной одежде, с закрытыми руками и шалью на голове.
Почти полтора года назад наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позволил местным женщинам не носить в обязательном порядке традиционную абайю, позволив самим делать выбор "приличного и уважительного наряда".
Тем не менее, желая показать свое уважение к существующим в Саудовской Аравии традициям, Вероника Скворцова облачилась в закрытый деловой костюм с юбкой черного цвета и набросила на голову шаль в тон.
К слову, два года назад Валентина Матвиенко, приезжавшая в Эр-Рияд с официальным визитом, также постаралась не отступать от местных традиций и надела костюм с юбкой до полу темно-зеленого цвета. Голову она покрыла шалью в тон костюму.
Фото: Federation Council of Russia/GlobalLookPress
Исполнение местных традиций для дам, приехавших в королевство с официальным визитом, не является обязательным требованием. К примеру, Ангела Меркель отказалась покрывать голову во время своего визита в Саудовскую Аравию и даже не изменила своей традиционной "двойке" - короткому пиджаку с брюками. Точно так же отказалась покрывать голову и первая леди США, сопровождавшая в официальной поездке Дональда Трампа. Правда, в целом ее наряд был довольно закрытым: черный удлиненный пиджак и черные же широкие длинные брюки.
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