Облачившаяся во все черное Скворцова "нарушила" позволение саудовского принца

Почти полтора года назад наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позволил местным женщинам не носить в обязательном порядке традиционную абайю, позволив самим делать выбор "приличного и уважительного наряда".

Тем не менее, желая показать свое уважение к существующим в Саудовской Аравии традициям, Вероника Скворцова облачилась в закрытый деловой костюм с юбкой черного цвета и набросила на голову шаль в тон.

К слову, два года назад Валентина Матвиенко, приезжавшая в Эр-Рияд с официальным визитом, также постаралась не отступать от местных традиций и надела костюм с юбкой до полу темно-зеленого цвета. Голову она покрыла шалью в тон костюму.

Фото: Federation Council of Russia/GlobalLookPress

Исполнение местных традиций для дам, приехавших в королевство с официальным визитом, не является обязательным требованием. К примеру, Ангела Меркель отказалась покрывать голову во время своего визита в Саудовскую Аравию и даже не изменила своей традиционной "двойке" - короткому пиджаку с брюками. Точно так же отказалась покрывать голову и первая леди США, сопровождавшая в официальной поездке Дональда Трампа. Правда, в целом ее наряд был довольно закрытым: черный удлиненный пиджак и черные же широкие длинные брюки.