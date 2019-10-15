Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Восточное радушие или уважение к великой державе? Арабисты оценили турне Путина ...
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
«Установлен полный контроль над городом»: сирийские правительственные войска зан...
Пока Европа мнется и думает, Россия "набирает" очки в турецком "г...
Главная / В мире

Облачившаяся во все черное Скворцова "нарушила" позволение саудовского принца

15 октября 2019, 20:54  •  146 • В мире
Вместе с президентом России в Саудовскую Аравию с визитом приехала представительная правительственная делегация, в состав которой вошла и российский министр здравоохранения Вероника Скворцова. На фотографиях с приема в королевском дворце она предстала в наряде, почти полностью соответствующем требованиям ислама: в длинной одежде, с закрытыми руками и шалью на голове.
Почти полтора года назад наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позволил местным женщинам не носить в обязательном порядке традиционную абайю, позволив самим делать выбор "приличного и уважительного наряда".
Тем не менее, желая показать свое уважение к существующим в Саудовской Аравии традициям, Вероника Скворцова облачилась в закрытый деловой костюм с юбкой черного цвета и набросила на голову шаль в тон.
К слову, два года назад Валентина Матвиенко, приезжавшая в Эр-Рияд с официальным визитом, также постаралась не отступать от местных традиций и надела костюм с юбкой до полу темно-зеленого цвета. Голову она покрыла шалью в тон костюму.
Фото: Federation Council of Russia/GlobalLookPress
Исполнение местных традиций для дам, приехавших в королевство с официальным визитом, не является обязательным требованием. К примеру, Ангела Меркель отказалась покрывать голову во время своего визита в Саудовскую Аравию и даже не изменила своей традиционной "двойке" - короткому пиджаку с брюками. Точно так же отказалась покрывать голову и первая леди США, сопровождавшая в официальной поездке Дональда Трампа. Правда, в целом ее наряд был довольно закрытым: черный удлиненный пиджак и черные же широкие длинные брюки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
14 октября 2019, 22:09
"Дышала еле-еле, не верила в счастье": Собака вернулась к хозяйке спустя 12 лет
15 октября 2019, 17:39
Решение суда США освободило Дурова от расплаты с кредиторами проекта TON - СМИ
15 октября 2019, 01:24
"Через кенийских школьников": Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
15 октября 2019, 20:39
«Установлен полный контроль над городом»: сирийские правительственные войска заняли Манбидж
15 октября 2019, 11:09
"Демократическое цунами" захватывает логистику: Протестующие в Барселоне хотят захватить аэропорт
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор...
15 октября 2019, 14:24
"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!": Укронацистов ...
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать под...
15 октября 2019, 04:39
США скрывают тайну малайзийского Boeing? В деле МН17 увидели признаки плана "Нор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.