«Обходятся нам, европейцам, очень дорого»: Макрон указал на неэффективность санкций ЕС против России

Санкции ничего в России не изменили, но при этом обходятся Европе очень дорого, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. Также он отметил, что не выступает за отмену рестрикций, а лишь «констатирует» факты. Французский лидер призвал к выстраиванию стратегического диалога с Москвой, который поможет укрепить безопасность европейского континента. Как отметили в Совфеде, занятая Макроном позиция даёт надежду на скорое возобновление тесного взаимодействия с ЕС.

Антироссийские санкции не принесли Европе никакого положительного эффекта, отметил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нас множатся замороженные конфликты, недоверие, санкции, которые совершенно ничего в России не изменили. Я совсем не предлагаю их снять, я лишь констатирую... Наши санкции и контрсанкции обходятся нам, европейцам, очень дорого, чуть ли не дороже, чем русским», — сказал Макрон.

Напомним, Европейский союз ввёл санкционный режим в отношении России весной — летом 2014 года. Ограничительные меры действуют по трём независимым направлениям: секторальные (продлены до 31 июля 2020 года) и персональные (действуют до 15 марта 2020-го), а также рестрикции против Крыма и Севастополя (пролонгированы до 23 июня 2020 года). В качестве ответной меры Москва ввела продовольственное эмбарго, срок действия которого истекает 31 декабря 2020-го. Однако Владимир Путин неоднократно отмечал, что российская сторона откажется от ограничений, если ЕС откажется от собственных рестрикций. Президент РФ также указывал, что Москва из-за санкций недополучила около $50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд.

По мнению Эммануэля Макрона, Россию нельзя блокировать и игнорировать, поскольку она является частью Европы и имеет постоянное членство в Совете Безопасности ООН. В связи с этим французский лидер указал на необходимость доверительных отношений.

«Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос, то есть эту архитектуру безопасности», — пояснил президент Франции.

23 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле предложил провести саммит лидеров РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, поскольку эти пять держав «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Макрон также заявил, что в будущем Москва якобы продолжит свои «попытки дестабилизации». В то же время он подчеркнул, что не стоит забывать и про других игроков.

«Нужно проявлять осторожность, ведь есть не только Россия, есть и много других стран», — заявил он.

«Разочарование постепенно сменяется ощущением надежд и перемен»

Эммануэль Макрон уже не в первый раз делает заявление, которое отличается от общей политики НАТО и ЕС по отношению к России, заявил RT председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«До сих пор позицию европейского лидера занимали немцы. Сейчас очевидно, что та политика НАТО и ЕС себя исчерпала. Шесть лет достаточно жёстких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, ни к чему не привели. Россия сохраняет свою позицию. Более того, эта позиция оказывается всё более и более востребованной. И Макрон на это реагирует. Я не думаю, что его позиция должна интерпретироваться как некое согласие с тем, как себя позиционирует Россия. Мы остаёмся скорее соперниками, чем союзниками в геополитическом контексте. Но ощущение реальности, ощущение здравого смысла, очевидно, к французским политикам начинает возвращаться быстрее, чем ко многим другим», — заявил Косачёв.

Как считает сенатор, политическая позиция Макрона скорее обнадёживает, чем разочаровывает.

«Разочарование — тот термин, который мы привыкли применять по отношению к европейской политике на российском направлении. Сейчас оно постепенно сменяется ощущением надежд и перемен в наших отношениях, в том, что рано или поздно мы вновь возобновим взаимодействие по строительству единой Европы, не разделённой новыми границами», — констатировал он.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев также заметил, что французский лидер не в первый раз делает заявления, которые отличаются независимой позицией, в частности относительно необходимости равноценного диалога с Россией.

«Макрон выступает флагманом Европы в её эмансипации от американского влияния. Немцы эту эмансипацию демонстрируют на деле. В вопросе «Северного потока — 2» они не поддались на шантаж Соединённых Штатов. Франция пока выступает на словах. Заявления Макрона возникают в моменты обострений какого-либо конфликта. Но пока какого-то деятельного участия, кроме встречи в нормандском формате в Париже, не было. В целом вполне реально, что Франция приступит к каким-то решительным действиям», — добавил политолог в беседе с RT.