Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Он может все потерять»: В Крыму оценили уголовное дело против Порошенко
Новым главой администрации Зеленского оказался адвокат олигарха Коломойского
Пушков посоветовал Зеленскому не повторять ошибок Порошенко
Политолог: Вряд ли Порошенко посадят за госизмену, но элиты получили четкий сигн...
Главная / Политика

Обход санкций или поставки С-300? В Сети гадают о таинственном грузе, который российский корабль доставил в Иран

21 мая 2019, 22:39  •  104 • Политика
В Сети гадают о таинственном грузе, который российское судно "Спарта II" доставило в иранский порт. Некоторые комментаторы предположили, что речь идёт о поставках ЗРК, однако другие считают, что Москва и Тегеран просто обходят американские санкции, поставляя необходимые товары. Также были опубликованы и спутниковые снимки.
Принадлежащее подрядчику Минобороны России транспортное судно "Спарта II" прибыло в иранский порт Бендер-Хомейни. Об этом сообщили 20 мая турецкие наблюдатели, следящие за проходом кораблей через пролив Босфор.
Речь идёт о корабле, принадлежащем компании "Оборонлогистика", которая является исполнителем услуг по доставке грузов Минобороны РФ. Предприятие находится под американскими санкциями с 2017 года.
В Сети также опубликованы спутниковые снимки.
Russian Ministry of Defense owned & @USTreasury sanctioned Oboronlogistika’s RoRo Sparta II arrived to Bandar Imam Khomeini Port #Iran. Satellite imagery courtesy of @planetlabs pic.twitter.com/qnPdTFC3Xt
— Yörük Işık (@YorukIsik) 20 мая 2019 г.
Новость привлекла внимание конспирологов, которые связали прибытие корабля в иранский порт с ситуацией на Ближнем Востоке. Некоторые даже предположили, что речь идёт о поставках ЗРК С-300.
"Достаточно большой для 20 С-300", - заявил один из экспертов.
Big enough for 20 S-300 systems.
— Bryan Suits (Not California Compliant) (@darksecretplace) 20 мая 2019 г.
"Ну, что же имеет Россия, чего нет у Ирана и что нельзя доставить по воздуху?" - поинтересовался другой комментатор.
Нашлись и те, кто предположил, что речь идёт об обходе американских санкций.
"Кажется, прибыл прямо с якорной стоянки в Порт-Кланге, Малайзия. Нарушение эмбарго на заказ", - добавили в Сети.
Appears to have arrived direct from Port Klang anchorage, Maylasia. Embargo busting for hire.
— @SOsborne (@SeanOsborne54) 20 мая 2019 г.
Напомним, на прошлой неделе беспилотники боевиков атаковали один из основных нефтепроводов Саудовской Аравии. Кроме того, сообщалось о саботаже на танкерах. Согласно предварительным данным, за инцидентом могли стоять йеменские боевики-хуситы, однако США обвинили в диверсиях Тегеран, пригрозив нанести военный удар.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 04:24
Небензя призвал СБ ООН дать оценку введению на Украине языковой инквизиции
21 мая 2019, 19:24
Все равно разворуют: Русский генерал прочитал Зеленскому лекцию о НАТО
21 мая 2019, 16:09
Повод всегда один - деньги: Эксперт раскрыл подоплёку оппозиционных протестов в Абхазии
21 мая 2019, 22:39
"Создать проблему и за нее же критиковать власть": Шатилов о том, как Левада-Центр со скачущим рейтингом Путина встает на сторону крикливого меньшинства
21 мая 2019, 22:39
Выборы пройдут по новым правилам: Парубий экстренно созывает Раду по приказу Зеленского
21 мая 2019, 19:24
Взорвать грязную бомбу мечтают постоянно: Журналист Медведев об угрозе терактов с химоружием
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2019, 09:24
Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ
16 мая 2019, 19:09
Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
15 мая 2019, 13:39
В Кремле прокомментировали новые торговые санкции Украины
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
19 мая 2019, 08:54
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.