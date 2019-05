Обход санкций или поставки С-300? В Сети гадают о таинственном грузе, который российский корабль доставил в Иран

Принадлежащее подрядчику Минобороны России транспортное судно "Спарта II" прибыло в иранский порт Бендер-Хомейни. Об этом сообщили 20 мая турецкие наблюдатели, следящие за проходом кораблей через пролив Босфор.

Речь идёт о корабле, принадлежащем компании "Оборонлогистика", которая является исполнителем услуг по доставке грузов Минобороны РФ. Предприятие находится под американскими санкциями с 2017 года.

В Сети также опубликованы спутниковые снимки.

Russian Ministry of Defense owned & @USTreasury sanctioned Oboronlogistika’s RoRo Sparta II arrived to Bandar Imam Khomeini Port #Iran. Satellite imagery courtesy of @planetlabs pic.twitter.com/qnPdTFC3Xt

Новость привлекла внимание конспирологов, которые связали прибытие корабля в иранский порт с ситуацией на Ближнем Востоке. Некоторые даже предположили, что речь идёт о поставках ЗРК С-300.

"Достаточно большой для 20 С-300", - заявил один из экспертов.

Big enough for 20 S-300 systems.

"Ну, что же имеет Россия, чего нет у Ирана и что нельзя доставить по воздуху?" - поинтересовался другой комментатор.

Нашлись и те, кто предположил, что речь идёт об обходе американских санкций.

"Кажется, прибыл прямо с якорной стоянки в Порт-Кланге, Малайзия. Нарушение эмбарго на заказ", - добавили в Сети.

Appears to have arrived direct from Port Klang anchorage, Maylasia. Embargo busting for hire.