|
Обход санкций или поставки С-300? В Сети гадают о таинственном грузе, который российский корабль доставил в Иран
21 мая 2019, 22:39 • 104 • Политика
В Сети гадают о таинственном грузе, который российское судно "Спарта II" доставило в иранский порт. Некоторые комментаторы предположили, что речь идёт о поставках ЗРК, однако другие считают, что Москва и Тегеран просто обходят американские санкции, поставляя необходимые товары. Также были опубликованы и спутниковые снимки.
Принадлежащее подрядчику Минобороны России транспортное судно "Спарта II" прибыло в иранский порт Бендер-Хомейни. Об этом сообщили 20 мая турецкие наблюдатели, следящие за проходом кораблей через пролив Босфор.
Речь идёт о корабле, принадлежащем компании "Оборонлогистика", которая является исполнителем услуг по доставке грузов Минобороны РФ. Предприятие находится под американскими санкциями с 2017 года.
В Сети также опубликованы спутниковые снимки.
Новость привлекла внимание конспирологов, которые связали прибытие корабля в иранский порт с ситуацией на Ближнем Востоке. Некоторые даже предположили, что речь идёт о поставках ЗРК С-300.
"Достаточно большой для 20 С-300", - заявил один из экспертов.
"Ну, что же имеет Россия, чего нет у Ирана и что нельзя доставить по воздуху?" - поинтересовался другой комментатор.
Нашлись и те, кто предположил, что речь идёт об обходе американских санкций.
"Кажется, прибыл прямо с якорной стоянки в Порт-Кланге, Малайзия. Нарушение эмбарго на заказ", - добавили в Сети.
Напомним, на прошлой неделе беспилотники боевиков атаковали один из основных нефтепроводов Саудовской Аравии. Кроме того, сообщалось о саботаже на танкерах. Согласно предварительным данным, за инцидентом могли стоять йеменские боевики-хуситы, однако США обвинили в диверсиях Тегеран, пригрозив нанести военный удар.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2019, 09:24
|
16 мая 2019, 19:09
|
15 мая 2019, 07:24
|
15 мая 2019, 13:39
|
17 мая 2019, 14:39
|
21 мая 2019, 06:24
|
19 мая 2019, 08:54