«Обкатают на Венесуэле»: как США собираются «помочь» жителям Никарагуа и Кубы

США готовы «помочь» не только жителям Венесуэлы, но и гражданам Никарагуа и Кубы, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он выразил надежду, что страны откажутся от «авторитарного ига» и призвал работать над «улучшением политической ситуации» в этих странах. Эксперты считают, что Вашингтон всерьёз заинтересовался политическими преобразованиями в Латинской Америке и вслед за кампанией в Венесуэле может пойти на вмешательство в дела других государств. Между тем политический кризис в Венесуэле может получить новое развитие: на 23 февраля, по словам местной оппозиции, назначена передача гуманитарной помощи из США, перевозку которой блокируют законные власти страны.

Вашингтон готов оказать поддержку жителям Никарагуа и Кубы, если те захотят достичь «благоприятной политической ситуации». Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo.

В ходе беседы журналист подвёл Помпео к вопросу о Никарагуа и Кубе, уточнив, что речь идёт о шагах, которые США предпринимали против «недемократических режимов».

«Многие жители Никарагуа и Кубы спрашивают: «Поможете ли вы после этого нам?» — напомнили Помпео в интервью.

«Да, администрация президента Трампа помогала и будет помогать (людям. — RT) не только в Венесуэле, но и, разумеется, в Никарагуа и на Кубе», — ответил госсекретарь США.

Помпео выразил надежду, что жители каждой из этих стран «осознают, что в навязываемом иге авторитаризма нет необходимости».

Госсекретарь рассчитывает на то, что граждане «приложат свои усилия, свою добрую волю и свою человечность для достижения благоприятной политической ситуации в Венесуэле, в Никарагуа и на Кубе».

Ранее о политической обстановке в Никарагуа высказался советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, дни главы Никарагуа Даниэля Ортеги «сочтены».

«Режим Ортеги приговорил трёх лидеров фермеров к 550 годам лишения свободы за участие в акциях протеста в 2018 году, когда, как сообщается, полиция Ортеги убила 300 активистов. Как сказал в понедельник президент Трамп, дни Ортеги сочтены, и никарагуанский народ скоро будет свободен», — написал Болтон в своём Twitter.

The Ortega regime has sentenced three farm leaders to 550 years in prison for their roles in protests in 2018, where Ortega’s police forces reportedly killed 300 activists. As President Trump said Monday, Ortega’s days are numbered and the Nicaraguan people will soon be free. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 февраля 2019 г.

Таким образом США нарушают демократические принципы, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

«США пытались совершить переворот в Венесуэле, но не получилось. Сейчас взялись основательно и, невзирая ни на какое общественное мнение, просто творят свой беспредел, нарушая все принципы демократии», — сказал эксперт в беседе с RT.

Соединённые Штаты назначают проамериканского руководителя и готовят условия для того, чтобы демонтировать режим в Венесуэле, отмечает Кошкин.

«Никарагуа и Куба тоже являются объектами пристального внимания для демонтажа политических режимов и создания условий внешнего управления», — говорит эксперт.

Можно с уверенностью говорить о смене траектории американской внешней политики, рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«США будут играть более активную роль в Латинской Америке и, скорее всего, постепенно отходить от «игры в Евразии, которую становится всё труднее контролировать», — полагает эксперт. По его мнению, США «возвращаются» в Западное полушарие.

«Эта активность — отчасти изоляционистская идея… Сразу они (США. — RT) не перейдут к Кубе и Никарагуа, понятно, что первой должна стать Венесуэла, они на ней «обкатают» и посмотрят, а потом перейдут к Кубе и Никарагуа», — предположил Блохин.

«Требуем уважения к нормам международного законодательства»

Разговор журналистов с госсекретарём США о Никарагуа и Кубе состоялся именно в контексте обсуждения политического кризиса в Венесуэле. Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Гуаидо поддержали США и ряд других государств. Россия и Китай высказались в поддержку законно избранного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

На 23 февраля оппозиция запланировала начало поставок гуманитарной помощи жителям Венесуэлы. Правительство Мадуро намерено не допустить попадания гумпомощи на территорию Венесуэлы. В частности, с этой целью законные власти страны решили заблокировать три крупных моста, соединяющих Венесуэлу и Колумбию.

«Требуем уважения к элементарным нормам международного законодательства от (президента Колумбии. — RT) Ивана Дуке, чтобы он прекратил свои гнусные действия и перестал предоставлять территорию Колумбии для действий по приказу (президента США. — RT) Дональда Трампа против права венесуэльцев жить в мире и суверенитете», — приводит РИА Новости слова вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

В свою очередь, Помпео утверждает, что США намерены воспользоваться «приглашением» самопровозглашённого президента Венесуэлы Гуаидо, чтобы доставить гумпомощь.

«Американский народ ответил огромным количеством помощи, которая находится неподалёку от Венесуэлы. Завтра, по приглашению президента Гуаидо, мы поработаем над тем, чтобы доставить помощь людям, которым она так отчаянно нужна», — сказал госсекретарь в интервью Telemundo.

Отметим, что 22 февраля первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу доставила Россия. Посол Москвы в Каракасе Владимир Заемский подчеркнул, что поставка осуществлена в строго деполитизированной среде на основе «безвозмездного технического сотрудничества» по линии Всемирной организации здравоохранения.

«Поводы для вмешательства ищутся»

В МИД России заявили, что в случае передачи гумпомощи от США 23 февраля речь идёт о готовящейся Вашингтоном провокации, которая способна привести к силовому противостоянию и смещению законного правительства Венесуэлы.

«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны», — заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT отметил, что усилия по проведению внешней политики США в Латинской Америке активизировались.

«Несмотря на мнение, что Латинская Америка находится под контролем США, пришло осознание, что она уходит из-под влияния», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, сообщения о гибели мирных жителей и заявление Помпео создают уверенность в подготовке военного вмешательства.

«Пока нельзя сказать, будет ли вмешательство, но совершенно точно, что поводы для него ищутся, сценарии прорабатываются, — оно вполне вероятно», — продолжает Асафов. Он отметил, что для вмешательства ищутся поводы и обоснования, в том числе для населения Соединённых Штатов.