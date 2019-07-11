Обиженный провалом на выборах в Москве Гозман пообещал революцию

По мнению Гозмана, согласие оппозиционеров принять участие в выборах в Мосгордуму стало для властей "огромным успехом", который надо было "всячески развивать", чтобы удержать радикальную оппозицию "от произвола и беззакония". "Но мы, как всегда, идем своим путем, удаляя гланды через задний проход", - сетует либеральный политик.

Когда оппозиционеры "совершили невозможное", набрав нужное число подписей, власти начали "фарс" с проверкой подписей, явно намереваясь не допустить до выборов "никого или почти никого" из оппозиции, уверен Гозман.

Если бы либералов допустили до выборов, они могли бы победить и добавить "головной боли мэрии", заставив московских чиновников "вести себя менее нагло", считает политик. При этом выиграло бы общество и даже федеральная власть, получив возможность гасить "революционные поползновения" апелляцией к московскому опыту, считает Гозман.

Наоборот, если никого из оппозиции не допустят, будет "хорошо и спокойно" московской мэрии, в то время как общество проиграет, лишившись своих представителей в законодательной власти столицы, думает либеральный политик. "Разочарование в игре по правилам толкнет многих из тех, кто сегодня выдвигался, кто собирал для них подписи, кто сопереживал им, на жесткие и в конечном счете силовые действия", - предрекает Гозман.

Глава "СПС" напомнил, что революции делаются активным меньшинством и выигрываются в зависимости не от количества "штыков" у революционеров, а от количества людей, готовых защищать власть. По его словам, отталкивая оппозиционеров, власти России упускают свой "последний шанс".

Ранее Фонд развития гражданского общества рассказал о провале попытки шантажа со стороны оппозиционеров в ходе сбора подписей на выборы в Мосгордуму. Более 20 представителей либеральной оппозиции признали поражение, не собрав нужное количество подписей, отмечают эксперты.