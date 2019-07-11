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Обиженный провалом на выборах в Москве Гозман пообещал революцию

11 июля 2019, 14:09  •  80 • Политика
Глава движения "Союз правых сил", экс-сопредседатель партии "Правое дело" Леонид Гозман написал в своем блоге на сайте "Эха Москвы" об итогах сбора подписей на выборы в Мосгордуму, проваленного либеральными кандидатами. По его словам, радикальные оппозиционеры сделали одолжение властям, приняв их "очевидно несправедливые правила игры", но власти пошли на "фарс", забраковав подписи "неугодных" кандидатов, тем самым провоцируя радикалов на "силовые действия".
По мнению Гозмана, согласие оппозиционеров принять участие в выборах в Мосгордуму стало для властей "огромным успехом", который надо было "всячески развивать", чтобы удержать радикальную оппозицию "от произвола и беззакония". "Но мы, как всегда, идем своим путем, удаляя гланды через задний проход", - сетует либеральный политик.
Когда оппозиционеры "совершили невозможное", набрав нужное число подписей, власти начали "фарс" с проверкой подписей, явно намереваясь не допустить до выборов "никого или почти никого" из оппозиции, уверен Гозман.
Если бы либералов допустили до выборов, они могли бы победить и добавить "головной боли мэрии", заставив московских чиновников "вести себя менее нагло", считает политик. При этом выиграло бы общество и даже федеральная власть, получив возможность гасить "революционные поползновения" апелляцией к московскому опыту, считает Гозман.
Наоборот, если никого из оппозиции не допустят, будет "хорошо и спокойно" московской мэрии, в то время как общество проиграет, лишившись своих представителей в законодательной власти столицы, думает либеральный политик. "Разочарование в игре по правилам толкнет многих из тех, кто сегодня выдвигался, кто собирал для них подписи, кто сопереживал им, на жесткие и в конечном счете силовые действия", - предрекает Гозман.
Глава "СПС" напомнил, что революции делаются активным меньшинством и выигрываются в зависимости не от количества "штыков" у революционеров, а от количества людей, готовых защищать власть. По его словам, отталкивая оппозиционеров, власти России упускают свой "последний шанс".
Ранее Фонд развития гражданского общества рассказал о провале попытки шантажа со стороны оппозиционеров в ходе сбора подписей на выборы в Мосгордуму. Более 20 представителей либеральной оппозиции признали поражение, не собрав нужное количество подписей, отмечают эксперты.

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