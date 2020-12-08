Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией

08 декабря 2020, 23:20  •  156 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местный парламентарий надеется, что его страна когда-нибудь "повзрослеет"
Депутат Рижской думы Андрис Морозов красочно и метафорично описал текущее положение дел в отношениях между Россией и Латвией. По его мнению, эта европейская страна заигралась в роли разобиженной "девочки" и в итоге получила болезненный щелбан от России.
Так латвийский политик оценил потери их железной дороги – в ноябре текущего года она не обслужила ни одного груженого российского вагона. Из-за этого Рига несет колоссальные финансовые потери.
Европейский политик убежден – таким образом Латвии приходится расплачиваться за тридцатилетнюю агрессивную политику, которую она вела в отношении нашей страны.
По мнению Морозова, его родина ведет себя с Россией, как "обиженная злая девочка". Не секрет, что Рига не раз позволяла себе язвительные выпады в сторону Москвы. За откровенную антироссийскую риторику теперь приходится расплачиваться рублем (точнее, евро).
"Девочка доигралась?" – размышляет на странице рижского отделения партии "Согласие" в "Фейсбук" депутат.
При этом Морозов не теряет надежды, что Латвия сможет превратиться из "разобиженной девчонки" в "зрелую женщину", которая разумно определяет свою позицию на международной арене.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Риге пришлось молить Москву прекратить падение грузоперевозок. Немилость со стороны России дорого обходится латышам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 22:25
Погранзоны с Россией исчезнут после 13 лет: В Литве объяснили причины решения
08 декабря 2020, 22:25
Google хватило скандала с русскими, чтобы принять верное решение? Соловьёв опубликовал скрин-ответ
08 декабря 2020, 23:20
Россия и Запад оказались на грани масштабной войны
08 декабря 2020, 23:20
"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией
08 декабря 2020, 22:25
"Есть потенциальная опасность новых споров": Президент Армении попросил Путина помочь с границей
08 декабря 2020, 21:30
Госдума приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
05 декабря 2020, 15:35
Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.