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Обидно, что наши любимые артисты, ради прибыли, готовы предать 2,5 миллионов крымчан: В Крыму прокомментировали слова Лаймы Вайкуле о полуострове
12 августа 2018, 13:39 • 273 • В России
Лайма Вайкуле думает лишь о собственном материальном благосостоянии. Об этом «Комсомольской правде» заявил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.
- Обидно, то, что наши любимые артисты, в частности Лайма Вайкуле, ради прибыли, ради того, чтобы набить себе мошну, кошелек, готовы предать 2,5 миллионов крымчан, которые на протяжении многих лет стремились быть в составе Российской Федерации, - считает Ефим Фикс. - Что с них возьмешь убогих! Они думаю только о себе, чтобы им было хорошо. Это потерянные для общества люди. Я же лично, честно говоря, просто разочарован в ней, как в человеке и певице.
Ранее в Одессе знаменитая певица из Прибалтики заявила, что не поедет на гастроли в Крым даже за самые умопомрачительные гонорары. Мол, она уважает мнение Европы, что полуостров, якобы незаконно аннексированная территория.
Видимо артистке невдомек, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большая часть жителей полуострова поддержали решение воссоединится с Россией.
На днях президенту незалежной Петру Порошенко и вовсе померещился флаг Украины над Ялтой.
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