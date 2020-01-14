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Обидевшаяся на слова Путина Польша не будет праздновать 75-летие освобождения Варшавы от нацистов

14 января 2020, 00:54  •  54 • Политика
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации. "Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", - заявили в пресс-службе города.
Столица Польши не будет официально отмечать 75-летие освобождения города от немецких нацистов. Однако в этот день пройдёт несколько мероприятий, организованных частными лицами, заявили в пресс-службе города.
Там отметили, что день освобождения Варшавы уже много лет не является официально отмечаемой датой. В этой связи городская администрация не запланировала никаких мероприятий по этому поводу.
Тем не менее на 17 января зарегистрировано "два уличных мероприятия, организуемых частными лицами, с целью отметить эту дату", сообщили в пресс-службе города. Кроме того, представитель Варшавы по приглашению союза солдат Войска польского возложит 17 января в 11:00 цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
"Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", - цитирует РИА Новости заявление представителя пресс-службы города.
Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции, которая продлилась с 14 по 17 января. По этому поводу в Москве 17 января в честь 75-летия освобождения Варшавы будет дан салют. Также в столице России планируют отметить в 2020 году освобождение Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также взятие Берлина.
Напомним, что в конце декабря президент России Владимир Путин напомнил Польше о её поддержке планов Гитлера и немецких нацистов. В частности, фюреру Третьего рейха обещали памятник в Варшаве за "решение еврейского вопроса" в Европе. Польские власти сильно обиделись на историческую правду.

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