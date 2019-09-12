Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Увидели «дестабилизацию»: как встреча президента Чехии с закарпатскими русинами ...
Предостережение Коротченко: Ядерная война может начаться в любой момент
«Вы приглашали — я приехал»: в Дагестане Путин сдержал обещание 1999 года
Европейские журналисты преследуют узника Кремля
Главная / В мире

Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно

12 сентября 2019, 23:09  •  112 • В мире
Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной рады отстранил депутата от партии "Европейское единство" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях из-за заявления о "захвате "зелёными человечками" украинского парламента.
На заседании, проходившем во вторник, 10 сентября, Геращенко заявила с трибуны о том, что "пять лет назад "зелёные человечки" захватили Крым, а сейчас "зелёные человечки" захватывают Раду, уничтожая оппозицию и парламентаризм".
Большая часть депутатов, находившихся в сессионном зале - как известно, почти все они представляют партию "Слуги народа" Зеленского, - на слова Геращенко ответили громкими криками.
Сразу после этого Дмитрий Разумков отключил микрофон, в который говорила депутат, отреагировав на выступление депутата довольно жёстко. Однако у трибуны моментально собрались представители партии "Европейское единство" во главе с Порошенко, потребовав дать Ирине Геращенко закончить выступление.
Как только "голос" к депутату вернулся, она продолжила свой спич уже "в духе Третьего рейха", как об этом написал политолог Михаил Погребинский.
"Она сказала: "Приведите своих коллег к порядку, свой "югенд". Она не использовала "гитлерюгенд", но имела в виду, что эти молодые депутаты для неё как "гитлерюгенд". Ирина Геращенко вполне наговорила на уголовное дело, причём по нескольким статьям", - отметил политолог.
Скриншот: Twitter/@ukraina_ru
После этого громкого выступления Геращенко и собрался на своё заседание парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики. Проведя обсуждения и голосование, комитет выдал рекомендации: отстранить сопредседателя фракции "Европейское единство" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях Верховной рады.
За это решение проголосовало шесть депутатов, представляющих партию "Слуга народа". Пять парламентариев, представляющих другие партии, выступили против.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 09:54
«Бряцают оружием в информационном пространстве»: с чем связан дефицит лётчиков в ВВС Великобритании
12 сентября 2019, 03:39
Калифорния манит обратно: Меган Маркл и принц Гарри решили купить дом в США
12 сентября 2019, 06:54
В Британии будут бороться с "самым грозным оружием России" с помощью искусственного интеллекта и тактики
12 сентября 2019, 23:09
Представилась как "Доктор Смерть" и протянула руку: Супрун вспомнила о встрече с Зеленским и поставила ему диагноз
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
12 сентября 2019, 13:24
Дайджест СМИ: США раскритиковали «Буревестник», Пекин пойдёт на уступки Вашингтону
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 23:09
Чиновники теперь законно будут покупать себе золотые унитазы и шёлковые ковры. Медвед...
12 сентября 2019, 23:09
"Ну шо хлопци, допомог вам Майдан?" (БОРНАЯ СОЛЯНКА)
12 сентября 2019, 23:09
Мединский провалил стройку, но всё равно пиарится на Херсонесе (Руслан Осташко)
12 сентября 2019, 23:09
Мигранты выгодны олигархам, именно они выбирают Бундестаг (Голос Германии)
12 сентября 2019, 23:09
Убивать, пытать, писать донос: Чему учил студентов новый глава Минэкономразвития Укра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о личности Грефа в России
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
07 сентября 2019, 09:54
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
07 сентября 2019, 14:39
Что не так с этим обменом
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.