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Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
12 сентября 2019, 23:09 • 112 • В мире
Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной рады отстранил депутата от партии "Европейское единство" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях из-за заявления о "захвате "зелёными человечками" украинского парламента.
На заседании, проходившем во вторник, 10 сентября, Геращенко заявила с трибуны о том, что "пять лет назад "зелёные человечки" захватили Крым, а сейчас "зелёные человечки" захватывают Раду, уничтожая оппозицию и парламентаризм".
Большая часть депутатов, находившихся в сессионном зале - как известно, почти все они представляют партию "Слуги народа" Зеленского, - на слова Геращенко ответили громкими криками.
Сразу после этого Дмитрий Разумков отключил микрофон, в который говорила депутат, отреагировав на выступление депутата довольно жёстко. Однако у трибуны моментально собрались представители партии "Европейское единство" во главе с Порошенко, потребовав дать Ирине Геращенко закончить выступление.
Как только "голос" к депутату вернулся, она продолжила свой спич уже "в духе Третьего рейха", как об этом написал политолог Михаил Погребинский.
"Она сказала: "Приведите своих коллег к порядку, свой "югенд". Она не использовала "гитлерюгенд", но имела в виду, что эти молодые депутаты для неё как "гитлерюгенд". Ирина Геращенко вполне наговорила на уголовное дело, причём по нескольким статьям", - отметил политолог.
Скриншот: Twitter/@ukraina_ru
После этого громкого выступления Геращенко и собрался на своё заседание парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики. Проведя обсуждения и голосование, комитет выдал рекомендации: отстранить сопредседателя фракции "Европейское единство" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях Верховной рады.
За это решение проголосовало шесть депутатов, представляющих партию "Слуга народа". Пять парламентариев, представляющих другие партии, выступили против.
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