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Обидел, всё забрал и надеется вернуться: Эксперт сравнил Киев с разведённым мужчиной

28 февраля 2020, 23:24  •  122 • Политика
Эксперт Николай Межевич сравнил Киев с мужчиной, который после развода забрал всё у бывшей жены, обидел её и надеется вернуться, как ни в чём ни бывало. Такую аналогию профессор провёл касательно отношения Украины к Крыму.
Киев в своём отношении к Крыму напоминает мужчину, который после развода забрал у свой бывшей жены всё, обидел её, а сам надеется вскоре вернуться, как ни в чём ни бывало. Такую аналогию в беседе с Nation News провёл профессор СПБГУ и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя отношение Украины к полуострову и его жителям.
"Киев причинил Крыму, неважно какому – русскому, украинскому или татарскому — столько проблем, что я не верю, что крымские украинцы хотят возвращения к Киеву", — сказал эксперт.
Он добавил, что со стороны Киева было бы сильным ходом заявить, что хотя у него и есть разногласия с Москвой, но простые жители полуострова не должны страдать, при этом вернув Крыму водоснабжение.
Межевич добавил, что президент Украины Владимир Зеленский мог хотя бы намекнуть на это, но очевидно, что у него не хватит на это политического мужества.
По мнению кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгения Гурьева, в итоге технический вопрос воды решится без Киева.
"Как это было сделано с газом, как это было сделано с электроэнергетикой, как это было сделано с мостом", — уточнил эксперт.
Он также отметил, что не верит в то, что Украина решится возобновить поставки воды в Крым.

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