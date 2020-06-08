Обидчикам Михалкова пришлось извиняться и врать после выхода в эфир "Бесогона"

Одним из оппонентов Никиты Михалкова после выхода в Сети "Бесогона", снятого с эфира, стал главред "Московского комсомольца" Павел Гусев. Он не вступал в личный спор, однако в комментарии журналистам заявил, что не смотрит такие передачи, как "Бесогон", потому что всё это - "для быдляка". Никита Михалков напомнил о миллионной аудитории своей программы, подчеркнув, что по логике выходит, мол, для Гусева все эти люди и есть быдляк. В эфире "Бесогона" Михалков напомнил, что с Гусевым они соседи, и ему казалось, что ещё и приятели. А затем он слышит такую хамскую оценку...

После выхода в эфир "Бесогона" Гусев заявил, что не давал таких интервью. Но соврать не получилось. Daily Storm опубликовали аудиозапись комментария. И теперь Михалков рассказал обо всей истории в очередном выходе своего шоу.

"У Павла Николаевича была возможность просто извиниться. Даже не передо мной. Вот, перед этими миллионами, которых он назвал быдляком, - сказал Михалков. - Но Павел Николаевич ушёл в полную несознанку. "Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не говорил. Какой-то бред, я вообще не помню и не давал интервью. А с Михалковым мы вообще приятельствуем. Бред какой-то". Ну, зная нравы порой нашей прессы, я, честно говоря, даже подумал, что, может, и так, действительно, ничего не говорил, а взяли и приписали. Даже был готов позвонить, извиниться: бес попутал, поверил. Но тут на сцену выходит руководитель этого издания Daily Storm Алёна Сивкова. Которая пишет следующее: "Главный редактор "МК" Павел Гусев заявил, что не называл аудиторию Никиты Михалкова быдляком, и вообще интервью Daily Storm не давал. Дескать, мы стряпаем фейки, а с Михалковым у них хорошие отношения. Не хотелось бы становиться причиной размолвки двух старых друзей, но репутацией издания жертвовать не можем». И дальше выкладывается вот эта запись".

Выходит, Гусеву пришлось извиваться. Но были и другие варианты поведения. Так, Сергею Минаеву, который матом охарактеризовал выпуск "Бесогона", хватило сил принести извинения, причём сделать это публично. Никита Михалков подчеркнул, что слова Минаева его несколько приободрили - "я вдруг вновь почувствовал, что у нас есть мужской пол". Ведь Минаев "просто спокойно, по-мужски, извинился".

"И я испытываю уважение к человеку, который может искренне сказать: извини, брат, ну, перегнул. Это всегда вызывает уважение", - добавил режиссёр.

Что касается слов Гусева, после всех произошедших событий Никита Михалков считает конфликт исчерпанным.