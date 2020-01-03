Обгорелый остов авто, повсюду обломки: В Сети появились фото с места убийства генерала Сулеймани

Первые фото с места убийства командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани появились в Сети. На одних кадрах - ещё пылающие огнём куски железа, на других - обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани.

На последних фото, в частности, виден только обгорелый остов его автомобиля и разбросанные повсюду на десятки метров обломки.

Эти кадры со ссылкой на @infantmilitario публикует у себя в телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьёв.

Фото: скриншот телеграм-канал СОЛОВЬЕВ

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта. Среди них и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Сулеймани опознали по кольцу. В Иране подтвердили факт гибели. Там объявлен трёхдневный траур.