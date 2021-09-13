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Обгоняя Марата Хуснуллина: есть ли у регионов шанс на выживание

13 сентября 2021, 17:30  •  31 • Политика
В эфире Царьграда эксперты заверили, что пока депрессивные регионы страны никто не собирается лишать дотаций. Какими бы грандиозными не казались планы Марата Хуснуллина по развитию агломераций. Пока мечты чиновника удаётся обогнать.
Могут ли депрессивные регионы России рассчитывать на "рывок" или хотя бы "подъём" в условиях продвижения программы вице-премьера России Марата Хуснуллина по развитию агломерацией? Есть ли шанс у малых субъектов на существование или все они будут поглощены гигантами? Эти и другие вопросы в эфире программы "Без цензуры" на "Первом русском" обсуждали эксперты.
Как известно, Марат Хуснуллин считает, что депрессивные регионы следует просто соединить с успешными. Однако здесь есть целый ряд проблем, о которых Царьград говорил неоднократно. Эксперты в нашем эфире отметили, что огульно следовать планам вице-премьера не планируют, по крайней мере, пока.
Так, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заверил:
Никто не отменяет систему предоставления дотаций. Это нужно точно и твёрдо сказать. Должно быть сочетание инструментов региональной политики. Система выравнивания остаётся на прежнем уровне, действительно, бедным регионам предоставляются дотации. Но их выравнивают не до среднего уровня, а ниже среднего. И многие говорят – давайте хотя бы эту планку научимся обеспечивать, но пока не выходит.
Как выровнять планку? Например, за счет адресного распределения средств регионам-аутсайдерам и поиск точек роста. На сегодня, как напомнил Климанов, приняты 10 подобных программ:
Может быть, эти программы остались несколько в тени из-за пандемийного года. Но они как раз нацелены на развитие субъектов в депрессивном состоянии. И если там нащупать точки роста – некие объекты инфраструктуры, которые дадут развитие всему региону, то субъект может подняться.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Павел Строев, всё же, полагает, что прорывного развития ждать не стоит. Но это не означает, что депрессивными регионами никто не занимается:
Но на самом деле существуют ряд программ по развитию отстающих регионов. В последние несколько лет появились точечные программы, - заверил эксперт.
Кстати, по регионам – участникам программ точечного развития в прошлом году проехал премьер-министр России Михаил Мишустин, о чём также напомнили эксперты. После работы на местах была проведена корректировка программ.
Полная дискуссия доступна в видеоверсии программы.

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