Объезжает наши границы? Госсекретарь США прибыл в третью страну по соседству с Россией

Визит в Казахстан

В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео приехал в Казахстан. По официальным данным, он должен обсудить вопросы инвестиций и торговли между двумя странами, сообщает ТАСС.

Назначены встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. На них обсудят двустороннее и региональное сотрудничество и другие вопросы "глобальной повестки".

"Я рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном, которые основаны на нашей общей приверженности миру, процветанию и безопасности", - заявил госсекретарь.

После Казахстана Помпео отправится в Узбекистан. Казахстан стал третьей по счету страной - соседом России, которую посетил госсекретарь США. Пользователи Сети гадают, почему Помпео устроил такое" турне" в начале 2020 года. В интернете заметили необычную активность госсекретаря США. Некоторые иронично комментируют, что он "объезжает границы России".

Общение с Зеленским

До этого Майкл Помпео посетил Украину. На встрече с госсекретарём США президент Украины Владимир Зеленский попросил его назначить специального чиновника, который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта в Донбассе и "деоккупацией" Крыма. Просьба прозвучала во время совместного брифинга в Киеве.

Зеленский выразил надежду, что США будут более активно участвовать в процессах, происходящих на Украине. В частности, президент упомянул конфликт в Донбассе и вопрос Крыма. Украинский лидер предложил, что США могут назначить специального чиновника, который бы занялся решением данных вопросов.

"Сегодня я высказал надежду, что Соединённые Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский на брифинге с Помпео.

Переговоры в Белоруссии

Также в начале 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео нанёс официальный визит в Белоруссию. Приезд госсекретаря США стал первым за всю историю взаимоотношений двух стран. Эксперты пытались понять, зачем Помпео понадобился визит в Белоруссию. По некоторым данным, он должен был помочь белорусским властям в разрешении нефтяного конфликта.

Майкл Помпео на брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, заявил американский госсекретарь. Заявление главы госдепа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что на Украине всё начиналось точно так же. Посол США Джеффри Пайетт тогда сыграл значительную роль в том, что отношения Киева и Вашингтона "вывели на новый уровень", указывает российский сенатор.

В 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание прошло в понедельник, 13 января. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы уточнят на встрече специалистов.

Пока же Белоруссия считает "экономически нецелесообразным" платить российским компаниям премию к цене на нефть в прежнем размере, как договаривались в 2011 году. Договориться с российскими партнёрами пока не получается. Цены на транзит повысят на несколько процентов, но это уже было оговорено в предыдущих договорах. Понимания достичь пока так и не удалось.