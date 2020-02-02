Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гражданин КНР на Филиппинах: зафиксирована первая смерть от коронавируса за пред...
Последствия вспышки коронавируса: Произошёл первый летальный исход за пределами ...
ЕС и США — за ИГ! Об этом заявил европейский чиновник
Изнанка проекта Ямал СПГ: TOTALное преимущество. Борис Марцинкевич
Главная / В мире

Объезжает наши границы? Госсекретарь США прибыл в третью страну по соседству с Россией

02 февраля 2020, 22:54  •  90 • В мире
Госсекретарь США Майкл Помпео приехал с рабочим визитом в Казахстан. Это уже третья по счёту страна, расположенная по соседству с Россией, в которую нанёс визит Помпео в начале 2020 года. Пользователи Сети недоумевают, отчего госсекретарь Штатов проявляет такую активность, и предполагают, что он "объезжает границы России".

Визит в Казахстан

В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео приехал в Казахстан. По официальным данным, он должен обсудить вопросы инвестиций и торговли между двумя странами, сообщает ТАСС.
Назначены встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. На них обсудят двустороннее и региональное сотрудничество и другие вопросы "глобальной повестки".
"Я рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном, которые основаны на нашей общей приверженности миру, процветанию и безопасности", - заявил госсекретарь.
После Казахстана Помпео отправится в Узбекистан. Казахстан стал третьей по счету страной - соседом России, которую посетил госсекретарь США. Пользователи Сети гадают, почему Помпео устроил такое" турне" в начале 2020 года. В интернете заметили необычную активность госсекретаря США. Некоторые иронично комментируют, что он "объезжает границы России".

Общение с Зеленским

До этого Майкл Помпео посетил Украину. На встрече с госсекретарём США президент Украины Владимир Зеленский попросил его назначить специального чиновника, который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта в Донбассе и "деоккупацией" Крыма. Просьба прозвучала во время совместного брифинга в Киеве.
Зеленский выразил надежду, что США будут более активно участвовать в процессах, происходящих на Украине. В частности, президент упомянул конфликт в Донбассе и вопрос Крыма. Украинский лидер предложил, что США могут назначить специального чиновника, который бы занялся решением данных вопросов.
"Сегодня я высказал надежду, что Соединённые Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский на брифинге с Помпео.

Переговоры в Белоруссии

Также в начале 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео нанёс официальный визит в Белоруссию. Приезд госсекретаря США стал первым за всю историю взаимоотношений двух стран. Эксперты пытались понять, зачем Помпео понадобился визит в Белоруссию. По некоторым данным, он должен был помочь белорусским властям в разрешении нефтяного конфликта.
Майкл Помпео на брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%, заявил американский госсекретарь. Заявление главы госдепа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что на Украине всё начиналось точно так же. Посол США Джеффри Пайетт тогда сыграл значительную роль в том, что отношения Киева и Вашингтона "вывели на новый уровень", указывает российский сенатор.
В 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.
Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание прошло в понедельник, 13 января. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы уточнят на встрече специалистов.
Пока же Белоруссия считает "экономически нецелесообразным" платить российским компаниям премию к цене на нефть в прежнем размере, как договаривались в 2011 году. Договориться с российскими партнёрами пока не получается. Цены на транзит повысят на несколько процентов, но это уже было оговорено в предыдущих договорах. Понимания достичь пока так и не удалось.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
02 февраля 2020, 16:24
ЕС и США — за ИГ! Об этом заявил европейский чиновник
02 февраля 2020, 22:54
Объезжает наши границы? Госсекретарь США прибыл в третью страну по соседству с Россией
02 февраля 2020, 13:09
Мьянма развернула самолёт обратно в Китай из-за одного заболевшего китайца
02 февраля 2020, 13:09
"Солдаты Эрдогана" сменили курс: Европа оказалась конечным пунктом наёмников - разведка
01 февраля 2020, 23:54
Сведение исторических счётов: как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
02 февраля 2020, 19:39
Последствия вспышки коронавируса: Произошёл первый летальный исход за пределами Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 16:12
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
29 января 2020, 11:39
А дальше – сами: ситуация с газопроводом «Северный поток-2»
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
28 января 2020, 16:09
Донбассу готовят «особый статус»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.