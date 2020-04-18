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«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью

18 апреля 2020, 19:10  •  409 • Украина

Киевский миллионер Александр Меламуд, один из совладельцев ТРЦ Dream Town, призвал власти Украины обратиться к России за помощью в тушении пожаров в Чернобыльской зоне, которые возобновились накануне и привели к катастрофическому загрязнению воздуха в Киеве.

В своем блоге Меламуд, живущий в пригороде Киева, привел данные о загрязненности воздуха.
«Днём уровень загрязнения был 50. Сейчас 153. У нас в деревне хороший воздух, в некоторых районах Киева 400. Закрыл все окна, если я задыхаюсь, то как тяжело людям в
этих районах?» – прокомментировал он ситуацию с отравлением атмосферы продуктами горения.

«Власть импотентов сменила власть кровопийцев. Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию. У них отличная пожарная авиация», – резюмировал Меламуд.

Ранее юрист Андрей Портнов скептически оценил возможность искренней помощи Запада Украине. В качестве примера он привел Германию, которая выделяет мизерные средства Киеву, хотя совсем недавно СМИ сообщили о передаче в управление украинских железных дорог немецкой компании.

«В связи с пожарами в Чернобыле Германия приняла решение выделить Украине 80 дозиметров и одну пожарную цистерну на сумму 230 тысяч евро. Мне кажется, это неплохой обмен с точки зрения недавней передачи им в управление украинской государственной компании Укрзализниця. Бусы золотистые попросить бы ещё, чтоб какая-то равнозначность была», – язвительно комментирует Портнов.

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