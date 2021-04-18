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Обезьяна с гранатой на подходе: физик рассказал, как быстро Украина сможет создать ядерную бомбу

18 апреля 2021, 23:20  •  137 • Украина

Украинский посол в Германии Андрей Мельник на днях дал очень эмоциональное и предельно глупое интервью одной из крупнейших радиостанций ФРГ. В частности, он потребовал, чтобы Берлин оказал военную поддержку Киеву в гипотетическом конфликте с РФ и посодействовал вступлению Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что немцы должны помогать Украине во всём, компенсируя ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Также он заявил, что, если Североатлантический альянс в ближайшее время не примет его страну в свои ряды, Киеву стоит всерьёз задуматься о возвращении статуса ядерной державы.

Комментируя тираду украинского посла, военный эксперт Константин Сивков с уверенностью заявил, что Киев лишь пытается шантажировать НАТО подобными угрозами. Однако в альянсе прекрасно понимают, что у Украины нет технических возможностей создать ядерное оружие, поэтому выпад Мельника просто проигнорируют, как, впрочем, и любые попытки Киева напугать Европу.

С мнением военного эксперта не согласился инженер-физик Российского социально экологического союза Андрей Ожаровский, подчеркнув, что Украина обладает техническими возможностями, необходимыми для создания атомной бомбы. У Киева в этом плане даже есть немалые преимущества перед многими другими странами, так как украинские специалисты участвовали в советском ядерном проекте, как и в разработке ракет-носителей. Нужно лишь политическое решение. Для того, чтобы получить ядерный заряд, украинским энергетикам достаточно достать топливо из любого реактора на АЭС не через полтора года, а через 4-5 месяцев. При наличии необходимого оборудования (а на Украине оно могло остаться опять-таки с советских времён) можно достаточно быстро выделить плутоний из отработанного топлива. Большой проблемой может стать работа над носителем и внутренностями самой бомбы. Но теоретически это возможно. Причём если работы вести параллельно, на конструирование нескольких аппаратов у Украины уйдёт не больше полугода. И речь идёт не о грязной бомбе, а о классической атомной бомбе со вспышкой и взрывной волной. Свой ядерный статус Киев может вернуть себе при желании всего за шесть месяцев.

Проблема украинской власти не в технике, а в политике. Украине просто не позволят создать бомбу её же ближайшие союзники в США. Не стоит забывать, что именно американцы в 1994 году настояли на том, чтобы Украина передала весь свой ядерный запас России. С тех пор позиция Вашингтона не изменилась. Янки не нужна обезьяна с гранатой в центре Европы даже на фоне геополитического противостояния с РФ. И любые попытки изменить расстановку сил в этом направлении будут жестко пресекаться.

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