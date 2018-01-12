Обезьяна с гранатой или "Джевелины" для ВСУ • 103 • Аналитика



Прежде всего есть данность - с момента распада СССР на территории бывшей Украинской ССР путем более-менее демократичных выборов не удавалось привести к власти откровенно русофобский режим. Мало того, результаты первого бескровного переворота показали, что население этой территории не поддается ускоренному перевоспитанию, не ценит усилия "всего цивилизованного человечества" и не желает петь осанну прогрессорским усилиям этого самого "человечества".



Вопреки не только желаниям прогрессоров, но даже "нехорошей" России (поставившей на Юлию Тимошенко и выделившей ей около 15 млрд. долл. в предвыборный, 2009 год - в виде скидок на газ, предоплаты транзита, "газа Фирташа и т.д.), несознательное население отдает голоса никчемному Януковичу. Предпочтя вора, труса и никак не русофила откровенно антироссийским политикам. Для восстановления "исторической справедливости" пришлось организовать второй, теперь уже кровавый, майдан.





И кто бы что ни говорил, поддержан он был всеми. Множество западных политиков лично приезжали поддержать "мирных протестующих", с огоньком жёгших "Беркут" и бедолаг-срочников. Главы МИД Польши, Франции и Германии лично ставили свои подписи под гарантиями мирного завершения майдана. И они же в последующие месяцы завалили Киев не только поздравлениями и заверениями в поддержке "народной власти", но и сразу, не дожидаясь назначения Порошенко президентом, выделили через МВФ первый транш кредита в 4,5 млрд долларов.



В последующие несколько месяцев ни спиленные на Крещатике деревья, ни расстрелы в Харькове (14 марта) и в Мариуполе (9 мая), ни сожжение людей в Одессе (2 мая), ни бомбежки центра Луганска (2 июня) позиции США, ЕС и их союзников к установившейся власти не изменили. Мало того, формально, как говорят - де-юре - и по сей день все они отношение к действующему режиму не изменили. И это логично.



Ведь мы прекрасно знаем, что любой "закон устаревает в момент его принятия". Любая, нами же выбранная власть (даже на самом деле выбранная) хуже, чем мы же и ожидали и не оправдывает возлагавшихся на неё надежд.



И киевский режим ничем не лучше. И не хуже. Его привели к власти именно те, кто с оружием в руках свергал Януковича. Тягнибок, Кличко, Парубий, Яценюк, Турчинов, Ярош, Белицкий, Парубий и т.д. - все они, и многие другие, и есть действующая власть. Никакие коммунисты, сепаратисты и прочие "враги украинского народа" во власть не просочились. Взаимные обвинения и разоблачения "агентов Путина" не более, чем обычная борьба за власть внутри режима.



США, ЕС и их сателлитам тоже грех жаловаться. Именно этим конкретным людям они помогали с первых дней майдана. Именно этих боевиков готовил в Галиции первый "революционный" глава СБУ Наливайченко. Этому же режиму Запад помогал, присылая и министров, и того самого Саакашвили, и сформированный в ЕС батальон имени Джохара Дудаева, и тысячи советников, военных, экспертов, сотрудников ЦРУ присылали - на помощь именно именно этим "людям". И десятки миллиардов долларов и евро, снайперские винтовки и "Хаммеры", РЛС и просроченные сухпайки - тоже этому режиму.



И не стоит сегодня валить всё с больной головы на здоровую и обвинять Россию и лично президента Путина в том, что на Западе "хотели как лучше, а получилось как всегда". Как бы велика и сильна ни была Россия, самостоятельно противостоять совокупной мощи США, ЕС, НАТО и их многочисленным союзникам "в борьбе за Украину" Россия не в состоянии. Тем более, что на Западе прекрасно понимали и изначально готовились к тому, что "русские своих не бросают", что заведомо более слабая Россия всё равно будет бороться по мере сил с тем, что устроил "цивилизованный Запад" в её подборюшье, на юге Руси, в городе - "Матери городов русских".



Знали, готовились, давили и давят санкциями. И имеют на руинах Украины то, что имеют. За почти четыре года правления лидеров майдана не было построено НИ-ЧЕ-ГО. Вот разрушено и разворовано предостаточно. Но ничего не создано. Разве что отработан до совершенства механизм коррупционного уничтожения. И не Россия в этом виновата - такие союзнички и слуги у Запада. Лучшие на поклон да за печеньки не продаются. С Россией лучше торговать, чем воевать



И если посмотреть непредвзято на прошедшие годы, то мы увидим тот же процесс осознания, который на Западе происходил и после первого майдана. От безусловной поддержки Ющенко и Тимошенко в 2004-2005 годах, к постепенной отстраненности в последующие годы. А уже в 2009 году Ющенко был практически нерукопожатным. Все эти герои "оранжевой революции" вусмерть к тому времени перегрызлись между собой, полностью разочаровав Запад.



"Не оправдали высокого доверия".



То же самое происходит и сегодня. Даже сроки те же. На Западе организовывали и поддерживали майдан вовсе не дураки. Там понимали, что не всё получится, что материал достался посредственный, "лучший из худших". Понимали, но играли теми, кто имелся в наличии. И если размеры финансовой, политической, экономической и военной помощи сокращались, то по объективной причине - на Западе осознавали, что материал оказался даже хуже расчетного - корыстнее, жаднее, глупее... да просто зачастую психически больной.



Именно поэтому сегодня Запад закручивает гайки, перекрывает полноводную реку макрофинансовой помощи до хиленького кредитного ручейка, ограничивает поставки оружия партиями винтовок, БПЛА (без цифровых кодов), старыми "Хамви" и прочим "непотребом", позволяющим СМИ писать о поддержке и очередном "прорыве", но реально ни на что не влияющим.



Ярким примером может служить продолжавшаяся несколько лет истерия с ожиданием поставок ПТРК "Джевелин". К концу прошлого года даже цифру озвучили - целых 35 ПУ и более 200 ракет. Потом неожиданно заговорили о замене их древними, еще 70-го года, ПТРК "Тоу". А вчера оказалось, что



Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет "Прикольные медведи" против капканов WADA. Серия очередная



- сказал представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.



На самом же деле совершенно не важно, "Тоу" или "Джевелины", 35 ПУ или 50. Не важно даже, будут они поставлены, или нет. Куда важнее тот простой факт, что и организовавший, и оплативший, и научивший, и поддержавший майдан и всё последующее безобразие Запад разочарован.



Да, они привели к власти самых лучших из тех, кого смогли найти на Украине. Да, они годами помогали этим ...хм... людям удержаться у власти и достичь заявленных и реально желаемых целей. Да, они не строили иллюзий и не ожидали многого. Но к 2018 году на Западе осознали, что из всех желаемых целей добились только одной - разорили и практически уничтожили Украину.



Да, такова была одна из целей. Никто не собирался оплачивать её превращение в процветающее государство-члена ЕС. Хотели бы - еще в 90-е оплатили. Цель была - сорвать Украину с русской орбиты и превратить ее в прекрасный плацдарм - формально независимое русофобское государство. Вечный раздражитель России, её злейший враг. С базами и ракетами, с миллионной армией. Надежно перекрывающий любые сухопутные пути из России в ЕС.



Мечта и планы не реализованы и уже понятно, что не будут реализованы никогда.



А раз так, зачем тратиться? Запад реалистичен - для дальнейшего уничтожения Украины и превращения этой территории в руину "Джевелины" и деньги не нужны. У правящего режима четвертьмиллионная армия, не желающая воевать, и еще столько же убийц, карателей и подонков в других вооруженных структурах - от СБУ до откровенно незаконных банд "правосеков".



Ненавидящие друг друга, дерущиеся за кусочек власти, за пачку долларов или за возможность выбить место у корыта с надеждой если не разбогатеть, то вовремя свалить из страны "как особо ценному кадру", все эти постмайданные западные выкормыши успешно реализуют задачу-минимум, раз уж на большее они не способны. Разрушат как можно больше, протянут умирание как можно дольше - вот и хорошо.



Поэтому и не будет США, а тем более ЕС надрываться и снабжать режим. Сейчас на Западе другая задача - как аккуратно, не потеряв лица, дистанцироваться от происходящего на руинах Украины. Чтобы потом можно было говорить



Не виноватая я - он сам пришел! Прежде всего есть данность - с момента распада СССР на территории бывшей Украинской ССР путем более-менее демократичных выборов не удавалось привести к власти откровенно русофобский режим. Мало того, результаты первого бескровного переворота показали, что население этой территории не поддается ускоренному перевоспитанию, не ценит усилия "всего цивилизованного человечества" и не желает петь осанну прогрессорским усилиям этого самого "человечества".Вопреки не только желаниям прогрессоров, но даже "нехорошей" России (поставившей на Юлию Тимошенко и выделившей ей около 15 млрд. долл. в предвыборный, 2009 год - в виде скидок на газ, предоплаты транзита, "газа Фирташа и т.д.), несознательное население отдает голоса никчемному Януковичу. Предпочтя вора, труса и никак не русофила откровенно антироссийским политикам. Для восстановления "исторической справедливости" пришлось организовать второй, теперь уже кровавый, майдан.И кто бы что ни говорил, поддержан он был всеми. Множество западных политиков лично приезжали поддержать "мирных протестующих", с огоньком жёгших "Беркут" и бедолаг-срочников. Главы МИД Польши, Франции и Германии лично ставили свои подписи под гарантиями мирного завершения майдана. И они же в последующие месяцы завалили Киев не только поздравлениями и заверениями в поддержке "народной власти", но и сразу, не дожидаясь назначения Порошенко президентом, выделили через МВФ первый транш кредита в 4,5 млрд долларов.В последующие несколько месяцев ни спиленные на Крещатике деревья, ни расстрелы в Харькове (14 марта) и в Мариуполе (9 мая), ни сожжение людей в Одессе (2 мая), ни бомбежки центра Луганска (2 июня) позиции США, ЕС и их союзников к установившейся власти не изменили. Мало того, формально, как говорят - де-юре - и по сей день все они отношение к действующему режиму не изменили. И это логично.Ведь мы прекрасно знаем, что любой "закон устаревает в момент его принятия". Любая, нами же выбранная власть (даже на самом деле выбранная) хуже, чем мы же и ожидали и не оправдывает возлагавшихся на неё надежд.И киевский режим ничем не лучше. И не хуже. Его привели к власти именно те, кто с оружием в руках свергал Януковича. Тягнибок, Кличко, Парубий, Яценюк, Турчинов, Ярош, Белицкий, Парубий и т.д. - все они, и многие другие, и есть действующая власть. Никакие коммунисты, сепаратисты и прочие "враги украинского народа" во власть не просочились. Взаимные обвинения и разоблачения "агентов Путина" не более, чем обычная борьба за власть внутри режима.США, ЕС и их сателлитам тоже грех жаловаться. Именно этим конкретным людям они помогали с первых дней майдана. Именно этих боевиков готовил в Галиции первый "революционный" глава СБУ Наливайченко. Этому же режиму Запад помогал, присылая и министров, и того самого Саакашвили, и сформированный в ЕС батальон имени Джохара Дудаева, и тысячи советников, военных, экспертов, сотрудников ЦРУ присылали - на помощь именно именно этим "людям". И десятки миллиардов долларов и евро, снайперские винтовки и "Хаммеры", РЛС и просроченные сухпайки - тоже этому режиму.И не стоит сегодня валить всё с больной головы на здоровую и обвинять Россию и лично президента Путина в том, что на Западе "хотели как лучше, а получилось как всегда". Как бы велика и сильна ни была Россия, самостоятельно противостоять совокупной мощи США, ЕС, НАТО и их многочисленным союзникам "в борьбе за Украину" Россия не в состоянии. Тем более, что на Западе прекрасно понимали и изначально готовились к тому, что "русские своих не бросают", что заведомо более слабая Россия всё равно будет бороться по мере сил с тем, что устроил "цивилизованный Запад" в её подборюшье, на юге Руси, в городе - "Матери городов русских".Знали, готовились, давили и давят санкциями. И имеют на руинах Украины то, что имеют. За почти четыре года правления лидеров майдана не было построено. Вот разрушено и разворовано предостаточно. Но ничего не создано. Разве что отработан до совершенства механизм коррупционного уничтожения. И не Россия в этом виновата - такие союзнички и слуги у Запада. Лучшие на поклон да за печеньки не продаются.И если посмотреть непредвзято на прошедшие годы, то мы увидим тот же процесс осознания, который на Западе происходил и после первого майдана. От безусловной поддержки Ющенко и Тимошенко в 2004-2005 годах, к постепенной отстраненности в последующие годы. А уже в 2009 году Ющенко был практически нерукопожатным. Все эти герои "оранжевой революции" вусмерть к тому времени перегрызлись между собой, полностью разочаровав Запад."Не оправдали высокого доверия".То же самое происходит и сегодня. Даже сроки те же. На Западе организовывали и поддерживали майдан вовсе не дураки. Там понимали, что не всё получится, что материал достался посредственный, "лучший из худших". Понимали, но играли теми, кто имелся в наличии. И если размеры финансовой, политической, экономической и военной помощи сокращались, то по объективной причине - на Западе осознавали, что материал оказался даже хуже расчетного - корыстнее, жаднее, глупее... да просто зачастую психически больной.Именно поэтому сегодня Запад закручивает гайки, перекрывает полноводную реку макрофинансовой помощи до хиленького кредитного ручейка, ограничивает поставки оружия партиями винтовок, БПЛА (без цифровых кодов), старыми "Хамви" и прочим "непотребом", позволяющим СМИ писать о поддержке и очередном "прорыве", но реально ни на что не влияющим.Ярким примером может служить продолжавшаяся несколько лет истерия с ожиданием поставок ПТРК "Джевелин". К концу прошлого года даже цифру озвучили - целых 35 ПУ и более 200 ракет. Потом неожиданно заговорили о замене их древними, еще 70-го года, ПТРК "Тоу". А вчера оказалось, что- сказал представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.На самом же деле совершенно не важно, "Тоу" или "Джевелины", 35 ПУ или 50. Не важно даже, будут они поставлены, или нет. Куда важнее тот простой факт, что и организовавший, и оплативший, и научивший, и поддержавший майдан и всё последующее безобразие Запад разочарован.Да, они привели к власти самых лучших из тех, кого смогли найти на Украине. Да, они годами помогали этим ...хм... людям удержаться у власти и достичь заявленных и реально желаемых целей. Да, они не строили иллюзий и не ожидали многого. Но к 2018 году на Западе осознали, что из всех желаемых целей добились только одной - разорили и практически уничтожили Украину.Да, такова была одна из целей. Никто не собирался оплачивать её превращение в процветающее государство-члена ЕС. Хотели бы - еще в 90-е оплатили. Цель была - сорвать Украину с русской орбиты и превратить ее в прекрасный плацдарм - формально независимое русофобское государство. Вечный раздражитель России, её злейший враг. С базами и ракетами, с миллионной армией. Надежно перекрывающий любые сухопутные пути из России в ЕС.Мечта и планы не реализованы и уже понятно, что не будут реализованы никогда.А раз так, зачем тратиться? Запад реалистичен - для дальнейшего уничтожения Украины и превращения этой территории в руину "Джевелины" и деньги не нужны. У правящего режима четвертьмиллионная армия, не желающая воевать, и еще столько же убийц, карателей и подонков в других вооруженных структурах - от СБУ до откровенно незаконных банд "правосеков".Ненавидящие друг друга, дерущиеся за кусочек власти, за пачку долларов или за возможность выбить место у корыта с надеждой если не разбогатеть, то вовремя свалить из страны "как особо ценному кадру", все эти постмайданные западные выкормыши успешно реализуют задачу-минимум, раз уж на большее они не способны. Разрушат как можно больше, протянут умирание как можно дольше - вот и хорошо.Поэтому и не будет США, а тем более ЕС надрываться и снабжать режим. Сейчас на Западе другая задача - как аккуратно, не потеряв лица, дистанцироваться от происходящего на руинах Украины. Чтобы потом можно было говорить Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 103 Источник Похожие новости Нищета под статуей Свободы Кто и зачем подталкивает Венесуэлу к дефолту Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!

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