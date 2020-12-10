«Обезопасить общество». В СНБО хотят собрать атошников в ЧВК и вывести их на «мировой уровень военных услуг»

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины выступают за внедрение в стране закона о частных военных компаниях (ЧВК).С их помощью можно решить целый ряд вопросов: трудоустроить «воинов», то есть, героев АТО-ООС, а заодно вывести страну на «мировой уровень военных услуг», а также нейтрализовать опасный элемент от общества.Об этом в эфире канала «Обозреватель» заявил генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.«Я положительно отношусь к этому. Моя позиция – нужен закон о частных военных компаниях», – заявил он на соответствующий вопрос ведущей.Далее он пояснил, что посредством ЧВК можно решить проблему части военных, вернувшихся с войны, которые «не могут ментально стать гражданскими, а хотят дальше быть воинами, хотят служить».«Они могут себя реализовать, работая в частных военных компаниях», – уверен Кривонос.При этом он вспомнил США и Великобританию, где ЧВК создавались именно по этой причине – «чтобы огромное количество людей, которые возвращаются к жизни, не были опасными для общества».По мнению генерала, создание ЧВК в Украине даст возможность для выхода на мировой рынок военных услуг.Вместе с тем он отметил, что для сотрудничества с всемирно признанными ЧВК украинцам недостаточно просто иметь опыт участия в боевых действиях.«Если кто-то считает, что мы воевали и нас туда возьмут... Нет, там показатели совсем другие. Нужно и знание английского, и коммуникабельность, и профессиональная подготовка очень важна, а не просто боевой опыт», – подчеркнул он.Напомним, герои АТО-ООС довольно коммуникабельны, хотя и со специфическими нюансами. В отличие от невзрачных личностей, они постоянно на слуху и в сводках криминальных новостей. Участники АТО-ООС систематически фигурируют в инцидентах с применением оружия, причем, далеко от зоны боевых действий. Гранаты – излюбленный аргумент «воинов», которые они в изобилии прихватывают с собой на родину из Донбасса. С их помощью они добывают себе средства на пропитание, выясняют отношения с семьей и квитаются с обидчиками.