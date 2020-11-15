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Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
15 ноября 2020, 16:10 • 40 • Политика
Военкор Андрей Коц оценил новые учения ВСУ, согласно сценарию которых Киев хочет отбить Крым при помощи диверсантов. Он не исключает, что Украина попытается обезглавить силы России в регионе при помощи турецких беспилотников, однако план обречён на провал.
В Херсонской области прошли учения спецназа ВСУ, в рамках которых украинские военные отрабатывали операцию по "возращению Крыма". Ситуацию прокомментировал военкор Андрей Коц.
Согласно задумке, украинские диверсионные группы должны были незаметно проникнуть на полуостров и ударить по ключевым объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Поддержку в учениях оказывали подразделения СБУ, Нацполиции, ГСЧС, Нацгварии, Госпогранслужбы и так далее.
Однако все предыдущие попытки Киева перебросить в Крым шпионов всегда проваливались. Также не стоит забывать, что полуостров сейчас является одним из самых защищенных мест в мире.
22-й армейский корпус Черноморского флота оснащен новейшей военной техникой и оружием, включая танки Т-72Б3, гаубицы "Мста-С", тяжёлые огнемётные машины ТОС-1А и так далее. Поддержку оказывает 31-я дивизия ПВО, которая прикрывает полуостров с воздуха. Также небеса защищает авиация 27-й смешанной авиадивизии.
Как отмечает Коц, Киев к попытке силового захвата Крыма подталкивают его зарубежные партнёры. НАТО не только вооружает ВСУ, но и снабжает украинцев разведывательной информацией, а также проводит совместные учения.
Киев также подписал соглашение с Анкарой на закупку ударных беспилотников Bayraktar TB-2. Поэтому не исключено, что после конфликта в Нагорном Карабахе украинцы решатся на собственный блицкриг. Впрочем, попытка будет обречена на провал.
"У ВСУ явно не хватит сил и средств, чтобы победить в Крыму. Да и вряд ли зарубежные покровители Киева решатся вписаться за подопечных по полной программе и рискнут сойтись с Москвой в открытом противостоянии", - пишет военкор в статье для РИА "Новости".
Однако Киев преследует другие цели. Конфликт ему нужен, чтобы сплотить электорат на фоне нарастания экономических и политических проблем.
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