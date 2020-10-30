Обезглавил беззащитную женщину прямо в церкви. Террорист в Ницце выжил

По последним данным о теракте, который произошёл в одной из церквей в Ницце, мужчина напал с ножом на прихожан, кричал лозунги боевиков.

Известно о трёх жертвах нападавшего. Одну беззащитную женщину мужчина обезглавил на глазах у других прихожан, ещё одному мужчине просто перерезал горло.

К месту происшествия оперативно подъехала полиция и открыла огонь по нападавшему. Мужчина был ранен, но выжил. Его задержали.

И это сильно удивляет журналистов. Обычно в подобных ситуациях ажаны нападавшего ликвидируют.

"Нападавшего НЕ УБИЛИ (что редкость нынче для Франции), его задержали", - отметила журналист ВГТРК Анастасия Попова.

Цепная реакция

Тем временем мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже назвал произошедшее терактом. Как пишет издание The Sun, трагедия развернулась на фоне скандала вокруг карикатур, опубликованных Charlie Hebdo, и провокационных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Сейчас полиция всерьёз озабочена тем, что подобные массовые нападения могут повториться снова по тем же мотивам.

Известно также, что задержанный был "представителем этнического меньшинства".

Тем временем градоначальник распорядился закрыть после произошедшего все храмы в Ницце.

Реакция властей

Едва стало известно о трагедии, президент Франции поспешил, как сообщают местные СМИ, в кризисный центр МВД. А теперь, судя по заявлению Эстрози, Макрон рванул в Ниццу. Также в городе ожидают прибытия и премьера Жана Кастекса.

К расследованию произошедшего подключился антитеррористический отдел прокуратуры.