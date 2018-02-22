«Обесцвеченная красота»: премьера фильма-расследования RTД о вреде отбеливающих кремов

Кремы и таблетки с эффектом отбеливания кожи пользуются большой популярностью в Африке и Азии. Светлая кожа ассоциируется c красотой, финансовым благополучием и счастливой личной жизнью. При этом девушки, тратящие иногда последние деньги на отбеливающие средства, не всегда знают о смертельно опасных побочных эффектах. Съёмочная группа RTД отправилась в Сенегал, чтобы выяснить, кому выгодно поддерживать моду на небезопасную косметику.

В Европе всё чаще говорят, что сильный загар вреден: он может вызвать рак, преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен. Несмотря на это, тысячи россиян и европейцев проводят под солнцем на море много часов, воплощая в реальность мечты о шоколадной коже. Однако те, у кого шоколадный цвет кожи, мечтают об обратном. В азиатских и африканских странах тренд на светлую кожу достиг своего пика. Не менее трети женщин там пользуются отбеливающими кремами, делают специальные инъекции и принимают таблетки.

Сенегалки рассказали, что на их мнение во многом влияют СМИ. Светлокожую девушку считают красивой, ей легче устроиться на работу и выйти замуж. У представителей творческих профессий в Африке нередко также кожа светлее, чем у других жителей континента. На билбордах и обложках журналов, на местных подиумах не так часто можно увидеть африканок с натуральным иссиня-чёрным цветом кожи.

RT

«Хороший пример — футболисты: мало у кого из них чёрная жена», — говорят сенегалки.

Местные врачи утверждают, что кремы и таблетки в Сенегал поставляются из Европы и США. Они содержат опасные элементы.

«Чаще всего к нам приходят с обширным осложнением кожи, которое может повлечь за собой смерть из-за начавшегося сепсиса», — рассказывает врач сенегальской клиники Мусса Диалло.

Среди побочных эффектов также отмечаются возникновение чёрных пятен на пальцах, появление чёрно-голубой пигментации вокруг глаз, а самое главное — рак. Таблетки и инъекции глутатиона, которые, по утверждению фармацевтов, эффективно отбеливают кожу, не менее опасны. Их использование приводит к гормональным расстройствам, почечной недостаточности, сильной боли в животе и опять же к онкологическим заболеваниям. Тем не менее подобные косметические средства легко можно купить в местных магазинчиках или интернете, заказав на том же AliExpress.

В фильме RTД «Обесцвеченная красота» собраны истории девушек из Сенегала, выступающих за и против использования отбеливающих кремов, а также рассказы о врачах, столкнувшихся с пациентами, которые получили осложнения в результате применения отбеливающих средств.