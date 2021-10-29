Обеспокоенную учениями русской армии Bild успокоили жители России: "Хватит одной бомбы"

Немецкая газета Bild всерьёз "обеспокоена" уникальными учениями армии России. Русские не теряют чувства юмора и "успокаивают" слишком "нервных" журналистов: "Хватит одной бомбы".

Речь идёт о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Военнослужащие отработали манёвры с подвеской учебных бомб П-50Т и заряжанием авиационной пушки ГШ-23. Как отмечают в оборонном ведомстве, полёты с бомбометанием являются одними из самых сложных и уникальных в своём роде.

В материале немецкого издания под авторством журналиста Юлиана Репке отмечается, что такие учения России "внушают беспокойство". Журналист даже обратился за комментарием к "независимому военному блогеру" из Финляндии Петри Мякеля, который назвал такие манёвры "тревожными" и намекнул на подготовку Россией якобы внезапного нападения или внезапной высадки десанта в какой-то стране, которая "не знает, что её ждёт".

При этом стоит отметить, что Москва неоднократно высказывалась о том, что не имеет никаких агрессивных намерений в отношении других стран. Однако напоминала о том, что наряду с разными подозрениями и обвинениями в адрес России продолжает наблюдаться беспрецедентная активность НАТО прямо у наших границ.

На фоне очередных голословных подозрений в адрес России русские пользователи Сети не могут сдержать иронии и негодования. Особо обеспокоенным нашими учениями рекомендуют не паниковать из-за подвешенных бомб. Пользователь itacsltd17 отмечает, что в случае чего России не понадобится много бомб.

"Успокойте их, скажите, что никаких "смертоносных бомб" не подвешивается. Хватит одной", - предупреждает он.

"Сами пришли с оружием на нашу границу, а теперь, что бы мы на своей территории возле границы ни делали, у них истерика. Всё пытаются нас запугать, но сами памперсы менять не успевают", - пишет Андрей Коннин.

"Юлиан Репке обратился за комментарием к "независимому военному блогеру" из Финляндии Петри Мякеля. Даже боюсь предположить, каких выводов в будущем можно ждать от такого грозного экспертного тандема. В общем, поел бы Репки, да зубы редки", - отмечает Себекхотеп III.